Pronostico Real Madrid-Atletico Madrid: non succede da 10 anni

Real Madrid-Atletico Madrid è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Un derby è sempre un derby. Soprattutto quello di Madrid. Una partita che regala sempre emozioni, qualche cartellino in più del dovuto, e risultati mai banali.

Ci arrivano bene le due squadra spagnole a questa stracittadina, perché entrambe hanno superato il turno in Champions League mettendo le cose in chiaro nel match d’andata. Quindi, la trasferta inglese durante la settimana non ha regalato né scossoni e nemmeno chissà quali problematiche, tutto era scritto e nel caso del Real l’espulsione di Bernardo ha chiudo ogni discorso dopo pochi minuti. E questo ha permesso di gestire le energie. Il Real, di fatto, non ha speso nulla e alla fine, da squadra sorniona qual è, alla fine ha pure vinto sul campo del City. L’Atletico ha perso, ci ha messo qualcosa in più in campo, ma alla fine le cinque pere che erano state rifilato al Tottenham al Wanda lasciavano dormire sonni tranquilli.

Ma se i Colchoneros, almeno in casa e ogni tanto, riescono comunque a fare la voce grossa contro una squadra oggettivamente più forte, al Bernabeu una vittoria manca da dieci anni a questa parte. Sì, dieci anni senza nessuna soddisfazione sul campo vicino, quello del Real. E siccome Arbeloa ha giocatori importanti, e ha pure recuperato Mbappé – titolare – ha quel qualcosa in più per riuscire a rimanere ancora agganciato alla Liga.

Come vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Atletico Madrid, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Real Madrid vincente. Niente da fare per l’Atletico che dovrà allungare il tempo senza nessuna vittoria sul campo dei Blancos.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Valverde; Guler; Mbappe, Vinicius.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Sorloth, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1