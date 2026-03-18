Pronostico Tottenham-Atletico Madrid: dopo sei anni vacilla l’imbattibilità

Tottenham-Atletico Madrid è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con il roboante 5-2 dell’andata l’Atletico Madrid ha messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. I Colchoneros nella sfida del Metropolitano non hanno dato scampo al Tottenham, sotto di 4 gol già dopo i primi 20 minuti: resteranno probabilmente nella storia le clamorose papere del portiere degli Spurs Kinsky, schierato a sorpresa titolare da Igor Tudor al posto di Vicario e poi sostituito al 17′ sul 3-0. I londinesi sono comunque riusciti ad evitare una figuraccia totale segnando due reti, a fine primo tempo con Pedro Porro e ad un quarto d’ora dalla fine con Solanke ma il divario tra le due squadre è apparso in ogni caso abissale.

Nella capitale inglese il Tottenham dovrebbe vincere con almeno 3 gol di scarto per trascinare il match ai supplementari, ne servono invece 4 per ribaltare il risultato di una settimana fa e staccare il pass per i quarti.

Una missione francamente quasi impossibile per una squadra alle prese con numerosi problemi e che in Premier League è addirittura finita a lottare per mantenere la categoria: a tal proposito, domenica scorsa gli Spurs hanno fatto un piccolo passo in avanti evitando la sconfitta ad Anfield Road contro il Liverpool, riacciuffato al 90′ da un gol di Richarlison (1-1). Per Tudor si è trattato del primo risultato positivo – l’ex tecnico della Juventus, subentrato a Thomas Frank, aveva perso le prime quattro tra campionato e Champions League – da quando è approdato a Londra. La strada da fare per uscire dai bassifondi, però, è ancora tanta: il Tottenham, infatti, ha un solo punto in più della terzultima.

Spurs, lista chilometrica di assenze

Gli uomini del “Cholo” Simeone, invece, non sembrano aver patito più tanto l’impegno infrasettimanale. Nel weekend è arrivata la quarta vittoria consecutiva nella Liga, grazie all’1-0 sull’ostico Getafe. Ai Colchoneros è bastato un gol dell’ex Udinese Molina per avere ragione della squadra di José Bordalas e mettersi in tasca altri tre punti. Terzo posto e qualificazione Champions sono ormai praticamente blindati.

Simeone a Londra potrebbe dover fare nuovamente a meno del portiere titolare Oblak, assente già con il Getafe. A difendere i pali toccherà all’ex atalantino Musso. Gli altri indisponibili in casa Atletico sono Mendoza e Barrios. Sempre chilometrica invece la lista delle assenze in casa Tottenham: particolarmente pesanti quelle di Romero (infortunato) e Richarlison (squalificato).

Come vedere Tottenham-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

Tottenham-Atletico Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Tottenham deve scalare l’Everest senza uno dei suoi scalatori più in forma, lo squalificato Richarlison, e con una retroguardia orfana di Romero. Tuttavia, c’è una statistica che deve far riflettere Simeone: gli Spurs non perdono in casa in Europa da ben 24 partite (l’ultimo ko risale al 2020 contro il Lipsia).

Oltretutto in questa stagione europea, a Londra Nord, non hanno ancora subito nemmeno un gol. L’Atletico Madrid, pur avendo la qualificazione in tasca, dovrà gestire l’assenza di Oblak e la pressione di uno stadio che cercherà di spingere Solanke e compagni verso un’impresa storica. I Colchoneros sono maestri nel difendere il vantaggio, ma la fragilità difensiva mostrata dal Tottenham all’andata potrebbe spingere Simeone a cercare un gol subito per spegnere ogni entusiasmo. Gli Spurs metteranno orgoglio e cuore per onorare il record di imbattibilità interna e cercheranno di vincere la partita singola. Con le difese rimaneggiate da entrambe le parti, i gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Tottenham-Atletico Madrid

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Danso, van de Ven, Spence; Gray, Sarr; Tel, Xavi Simons, Kolo Muani; Solanke.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Marcos Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2