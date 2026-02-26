I pronostici di giovedì 26 febbraio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 26 febbraio, ci sono le partite di ritorno dei sedicesimi di Europa League e Conference League

Terminato il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League, oggi tocca ad Europa League e Conference League, con in campo due squadre italiane, Bologna e Fiorentina.

La vittoria contro l’Udinese ha scacciato i fantasmi casalinghi e il tesoretto dell’andata permette a Italiano di gestire la gara con intelligenza. Il Brann è una squadra fisica ma tecnicamente limitata, che soffre il ritmo partita non avendo ancora iniziato la stagione ufficiale in Norvegia. Nonostante il turnover annunciato i rossoblù hanno una profondità di rosa nettamente superiore. Attenzione però al precedente autunnale: in League Phase finì 0-0, a testimonianza che i norvegesi sanno come chiudersi e ripartire. Ma questo Bologna, galvanizzato da tre vittorie di fila, ha un’inerzia diversa.

I pronostici sulle altre partite

Per la Fiorentina dopo la netta vittoria dell’andata questa partita di ritorno sarà una sorta di amichevole per dare seguito agli ultimi risultati positivi. Non sarà così, restando in Conference League, per l’AZ Alkmaar che deve ribaltare la sorprendente sconfitta dell’andata. Anche il Crystal Palace, dopo il pareggio dell’andata, ha solo la vittoria a disposizione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Ferencvaros-Ludogorets, Europa League, ore 18:45

Vincenti

CRYSTAL PALACE (in Crystal Palace-Zrinjski, Conference League, ore 21:00)

(in Crystal Palace-Zrinjski, ore 21:00) AZ (in AZ-Noah, Conference League, ore 21:00)

(in AZ-Noah, ore 21:00) BOLOGNA (in Bologna-Brann, Europa League, ore 21:00)

(in Bologna-Brann, ore 21:00) CELTA VIGO (in Celta Vigo-Paok, Europa League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Crystal Palace-Zrinjski , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Stoccarda-Celtic , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 AZ-Noah, Conference League, ore 21:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Celje-Drita , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 Losanna-Sigma Olomouc, Conference League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 10.56 GOLDBET ; 10.99 SPORTBET; 10.56 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Celje-Drita, Conference League, ore 18:45