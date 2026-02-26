I pronostici di giovedì 26 febbraio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 26 febbraio, ci sono le partite di ritorno dei sedicesimi di Europa League e Conference League
Terminato il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League, oggi tocca ad Europa League e Conference League, con in campo due squadre italiane, Bologna e Fiorentina.
La vittoria contro l’Udinese ha scacciato i fantasmi casalinghi e il tesoretto dell’andata permette a Italiano di gestire la gara con intelligenza. Il Brann è una squadra fisica ma tecnicamente limitata, che soffre il ritmo partita non avendo ancora iniziato la stagione ufficiale in Norvegia. Nonostante il turnover annunciato i rossoblù hanno una profondità di rosa nettamente superiore. Attenzione però al precedente autunnale: in League Phase finì 0-0, a testimonianza che i norvegesi sanno come chiudersi e ripartire. Ma questo Bologna, galvanizzato da tre vittorie di fila, ha un’inerzia diversa.
I pronostici sulle altre partite
Per la Fiorentina dopo la netta vittoria dell’andata questa partita di ritorno sarà una sorta di amichevole per dare seguito agli ultimi risultati positivi. Non sarà così, restando in Conference League, per l’AZ Alkmaar che deve ribaltare la sorprendente sconfitta dell’andata. Anche il Crystal Palace, dopo il pareggio dell’andata, ha solo la vittoria a disposizione.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Ferencvaros-Ludogorets, Europa League, ore 18:45
Vincenti
- CRYSTAL PALACE (in Crystal Palace-Zrinjski, Conference League, ore 21:00)
- AZ (in AZ-Noah, Conference League, ore 21:00)
- BOLOGNA (in Bologna-Brann, Europa League, ore 21:00)
- CELTA VIGO (in Celta Vigo-Paok, Europa League, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
- SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Crystal Palace-Zrinjski, Conference League, ore 21:00
- Stoccarda-Celtic, Europa League, ore 18:45
- AZ-Noah, Conference League, ore 21:00
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Celje-Drita, Conference League, ore 18:45
- Losanna-Sigma Olomouc, Conference League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 10.56 GOLDBET ; 10.99 SPORTBET; 10.56 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Celje-Drita, Conference League, ore 18:45
Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.
12.050€
Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito
SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro
Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.