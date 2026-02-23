Pronostico Newcastle-Qarabag: occhio all’orgoglio azero dopo l’umiliazione

Newcastle-Qarabag è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella lontana e remota Baku, sei giorni fa, non c’è stata trippa per gatti. Troppo superiore il Newcastle, che ha confermato la propria superiorità nei confronti degli azeri del Qarabag, annichiliti addirittura con un punteggio tennistico (1-6) che di fatto blinda la qualificazione agli ottavi di finale: sarebbe la prima volta in assoluto in questa competizione per i Magpies. In Azerbaigian è stato un vero e proprio Gordon-show. L’attaccante inglese ha realizzato ben 4 gol in appena 45 minuti, iscrivendosi il suo nome alla prestigiosa lista di campioni del passato – appena 20, incluso Gordon – in grado di concretizzare il cosiddetto “poker” in una partita di Champions League.

A questo punto il match di ritorno del St James’ Park diventa pura formalità. Eddie Howe, tecnico del Newcastle, ne approfitterà per far giocare chi finora ha collezionato pochi minuti, dando priorità al prossimo match di Premier League con l’Everton. Nel fine settimana i Magpies, sempre molto rimaneggiati, si sono dovuti arrendere al Manchester City, uscendo sconfitti dall’Etihad Stadium per la seconda volta in meno di un mese (l’altro ko era avvenuto ad inizio febbraio nella semifinale di ritorno di League Cup).

Contro i Cityzens è finita 2-1. È successo tutto nel primo tempo ma ai bianconeri, trafitti da una doppietta di O’Reilly, non è bastato il gol di Hall per uscire con almeno un punto in tasca da uno stadio che per l’ennesima volta si conferma un tabù. Il Newcastle rimane dunque ancorato a metà classifica, mentre la zona Europa si allontana sempre di più.

Il Qarabag invece non è sceso in campo nel weekend. La sfida con il Neftçi è stata rinviata. La squadra di Gurban Gurbanov è seconda in classifica nel campionato azero, costretta ad inseguire il Sabah. In Inghilterra l’obiettivo è salvare almeno la faccia dopo la batosta dell’andata. A St James’ Park Gurbanov dovrà fare a meno del difensore centrale Mustafazada, che si è infortunato all’andata. Dall’altro lato, Howe non potrà esagerare con le rotazioni a causa delle numerose assenze: oltre a Bruno Guimaraes, non ci saranno neppure Schar, Thiaw, Livramento, Krafth, Miley e Wissa.

La sfida tra Newcastle e Qarabag è in programma martedì alle 21:00 al St James’ Park di Newcastle, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

La combo “Gol+Over 2.5” è quotata a 2.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.98 su Sportbet. Il segno “Multigol Casa 2-4” è quotato invece a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.21 su Sportbet.

Il Newcastle ha già messo in ghiaccio gli ottavi di fibale con una prestazione sfavillante in terra azera, ma Howe non può permettersi cali di tensione, specie dopo il ko di misura contro il Manchester City.

Il Qarabag arriva in Inghilterra con l’obiettivo di evitare un’altra umiliazione, ma senza il pilastro Mustafazada la missione si annuncia proibitiva. Nonostante le diverse assenze tra le fila dei bianconeri (da Bruno Guimarães a Thiaw), la differenza di ritmo e qualità tra le due squadre rimane abissale. Considerando che il tecnico bianconero dovrà schierare una difesa d’emergenza priva di gente come Schär e Thiaw, lo scenario di un Newcastle che segna ma subisce è diventato concreto nelle ultime ore. Gli azeri hanno dimostrato a Baku di saper creare qualche occasione malgrado il passivo tennistico ed il gol della bandiera è un’ipotesi da non scartare.

Le probabili formazioni di Newcastle-Qarabag

NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Trippier, Murphy, Burn, Hall; Tonali, Willock; Elanga, Gordon, Barnes; Woltemade.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Dani Bolt, Medina, Jafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1