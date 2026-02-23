Pronostico Inter-Bodø/Glimt: ai nerazzurri serve una rimonta che manca dal 2019

Inter-Bodø/Glimt è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

A Bodo non si passa. O perlomeno non lo si fa facilmente: anche l’Inter, come in passato avevano fatto squadre del calibro di Spurs e Manchester City – o la stessa Juventus, che al circolo polare artico ha vinto con grande sofferenza – ha sperimentato sulla propria pelle quanto sia difficile giocare sul sintetico norvegese, a temperature proibitive e soprattutto contro un avversario organizzato, che gioca a memoria e che tra le mura amiche non teme praticamente nessuno.

Tra gli scalpi delle big europee presi collezionati nel corso degli ultimi anni dalla truppa di Kjetil Knutsen da mercoledì scorso c’è pure quello dell’attuale capolista della Serie A. Il fraseggio stretto dei gialli, abilissimi a sfruttare le peculiarità del manto erboso dell’Aspmyra Stadion, ha disorientato i nerazzurri, colpiti dopo appena venti minuti da Fet. L’Inter ha pareggiato quasi subito con Esposito ma nella ripresa, complice l’uscita per infortunio di capitan Lautaro, è crollata sotto i colpi dell’ex milanista Hauge e dell’attaccante Hogh, già messosi in mostra nella League Phase. Il 3-1 è forse troppo severo per i vicecampioni d’Europa, che in realtà avrebbero meritato di segnare almeno un altro gol – due i legni presi nel corso del match – ma quella vista in Norvegia non era la solita Inter che abbiamo imparato a conoscere, sicuramente meno incisiva e famelica.

Cristian Chivu ora è chiamato a ribaltare tutto a San Siro per evitare un’eliminazione che farebbe inevitabilmente rumore e che quasi certamente macchierebbe la stagione anche in caso di vittoria dello scudetto.

In trasferta è un altro Bodo

Per volare agli ottavi l’Inter dovrà vincere con almeno tre gol di scarto. Due servirebbero solo per garantirsi i supplementari. Impresa che è nelle corde della Beneamata, considerando pure che il Bodo fuori casa sembra perdere i “poteri magici”. A parte, però, che in campo scenda un’Inter perfetta, determinata sin dai primi minuti a mettere sotto pressione la difesa norvegese (nella League Phase la porta di Haikin non è mai rimasta inviolata in trasferta).

Il Bodo/Glimt nel weekend ha avuto il privilegio di concentrarsi solo sulla sfida coi nerazzurri, visto che il campionato norvegese non è ancora iniziato. L’Inter, al contrario, ha impiegato 75 minuti per aprire la “scatoletta” Lecce (0-2) e portare a casa l’ennesimo successo in campionato, un altro piccolo ma significativo passo verso il tricolore. In cima ai pensieri di Chivu oggi però c’è soltanto la coppa dalle grandi orecchie: senza Lautaro, in attacco il tecnico rumeno si affiderà al tandem Esposito-Thuram; Zielinski si occuperà della regia, Mkhitaryan sembra in vantaggio rispetto a Sucic. Dumfries e Calhanoglu sono tornati a lavorare con il gruppo ma non sono ancora pronti per partire dal 1′. Non ci saranno novità nella formazione del Bodo: Knutsen davanti schiera il tridente formato da Blomberg, Hogh e Hauge.

Come vedere Inter-Bodø/Glimt in diretta tv e in streaming

Inter-Bodø/Glimt è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “1 Primo Tempo-1 Finale” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

L’Inter è chiamata a una rimonta che in Champions manca dai tempi del Liverpool di Klopp contro il Barcellona (da allora 11 squadre su 11 hanno fallito dopo aver perso con uno scarto di due gol all’andata). Il Bodo/Glimt è una macchina perfetta sul suo sintetico, ma fuori casa perde smalto e subisce regolarmente gol.

Chivu punterà tutto sull’impatto fisico di Thuram e sul fiuto del gol di Esposito per scardinare subito la difesa norvegese. La chiave sarà l’approccio: se l’Inter riuscirà a segnare nei primi 20 minuti, i gialli potrebbero evaporare sotto il calore del pubblico milanese. Senza Lautaro servirà una prova corale perfetta, dove Zielinski e Mkhitaryan dovranno dettare i ritmi della riscossa. I finalisti dell’ultima Champions League vinceranno la partita, su questo ci sono pochi dubbi. La fame dei nerazzurri e la fragilità esterna del Bodo suggeriscono una gara ricca di reti. La vera domanda è se il distacco sarà sufficiente per il passaggio del turno senza passare dai supplementari. In ogni caso immaginiamo un successo degli uomini di Chivu con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Inter-Bodø/Glimt

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.

L'Inter riuscirà a vincere con almeno tre gol di scarto? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1