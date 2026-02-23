Pronostico Bayer Leverkusen-Olympiacos: notte pirotecnica alla BayArena

Bayer Leverkusen-Olympiacos è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Niente musi lunghi, stavolta, sull’aereo che da Atene ha riportato il Bayer Leverkusen in Germania. A distanza di un mese dal ko del Pireo con l’Olympiacos (2-0) nella settima giornata della fase campionato della Champions League, le Aspirine mercoledì scorso hanno reso pan per focaccia agli uomini di Jose Luis Mendilibar, evitando di ripetere gli stessi errori. Dopo un primo tempo poco movimentato, in cui in ogni caso le occasioni per passare in vantaggio non sono mancate – Leverkusen fermato da un gran Tzolakis – nella ripresa la squadra di Kasper Hjulmand è riuscita a perforare la difesa biancorossa con il solito Schick.

Ed è stato sempre l’ex attaccante di Roma e Sampdoria a trovare il gol del raddoppio appena tre minuti dopo: un micidiale uno-due che avvicina sensibilmente il Werkself agli ottavi di finale. Lo 0-2 del “Karaiskakis”, infatti, obbliga il club ellenico a vincere alla BayArena con almeno tre gol di scarto per ribaltare tutto. Difficile, molto difficile se consideriamo che nella League Phase soltanto i campioni d’Europa in carica del PSG sono stati in grado di espugnare questo stadio (e l’hanno fatto con un punteggio tennistico, 2-7, proprio quello che servirebbe ai greci).

Hjulmand ributta nella mischia i titolari

Il Bayer Leverkusen evidentemente ha pagato lo sforzo profuso in Champions League: sabato, dopo ben sette risultati utili di fila tra le varie competizioni, è arrivata una sconfitta di misura a Berlino contro l’Union (1-0).

Le troppe rotazioni di Hjulmand non sono state certo d’aiuto e le Aspirine hanno sprecato una grossa occasione, quella di scavalcare il Lipsia al quinto posto e rientrare prepotentemente in corsa per un piazzamento tra le prime quattro, obiettivo tutt’altro che scontato. L’Olympiacos invece non ha avuto problemi nel match di campionato con il Panetolikos, piegato 2-0: ossigeno puro per una squadra che nel mese di febbraio ha compiuto troppi passi falsi, compresa la sconfitta nel derby ateniese con il Panathinaikos. Nella Super League greca è ormai testa a testa con l’AEK Atene, con il PAOK a fare da terzo incomodo. Mendilibar in Germania non potrà contare sul difensore italiano Pirola, ancora infortunato, e in avanti si affida alla coppia Taremi-El Kaabi. Nel Leverkusen riecco dal 1′ il protagonista assoluto dell’andata, Schick, rimasto in panchina per 60 minuti nella sfida con l’Union Berlino.

Come vedere Bayer Leverkusen-Olympiacos in diretta tv e in streaming

Bayer Leverkusen-Olympiacos è in programma martedì alle 21:00 alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La BayArena si prepara a blindare il passaggio del turno, forte di uno Schick in versione “sentenza”. Lo 0-2 maturato all’andata è un tesoro prezioso, ma la sconfitta del Leverkusen contro l’Union in Bundesliga ha mostrato che le Aspirine, quando ruotano troppo gli uomini, perdono certezze.

L’Olympiacos deve compiere un’impresa titanica: segnare tre gol in uno stadio dove solo il PSG è passato quest’anno in Champions. Tuttavia, i greci hanno ritrovato fiducia in campionato e la coppia Taremi-El Kaabi ha il peso internazionale per impensierire una difesa, quella tedesca, che a volte stacca la spina troppo presto. Mendilibar punterà tutto su un inizio aggressivo, ma il Leverkusen di Hjulmand negli spazi sa essere letale. Il Werkself vorrà cancellare il passo falso in campionato e chiudere subito i conti. Con gli ellenici sbilanciati in avanti alla ricerca del miracolo, i gol non mancheranno di certo, soprattutto nella ripresa.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Olympiacos

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vazquez, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo; Maza, Schick, Poku.

OLYMPIACOS (4-4-2): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Biancone, Ortega; Gelson Martins, Hezze, Mouzakitis, Podence; Taremi, El Kaabi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1