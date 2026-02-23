Pronostico Atletico Madrid-Club Brugge: al Metropolitano è un’altra storia

Atletico Madrid-Club Brugge è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I precedenti, in qualche modo, avevano messo in guardia i tifosi dell’Atletico Madrid. Sì, perché se il Jan Breydel Stadion in passato si era rivelato un luogo ostile per i Colchoneros un motivo doveva pur esserci.

Fatto sta che all’andata del playoff di accesso agli ottavi di Champions League la squadra del “Cholo” Simeone si è fatta riacciuffare per ben due volte da un ostinato Club Brugge, ansioso di dimostrare di non essere arrivato a questo punto della competizione per puro caso. In vantaggio di due gol nella prima frazione di gioco con Alvarez e Lookman – strepitoso l’impatto dell’esterno nigeriano arrivato a gennaio dall’Atalanta – l’Atletico ha subito un devastante uno-duo da parte dei belgi (Onyedika-Tresoldi) a inizio ripresa nel giro di pochi minuti. L’autorete di Ordonez al minuto 79 sembrava la pietra tombale sulle speranze dei padroni di casa di evitare quantomeno la sconfitta ma dieci giri di lancette dopo il greco Tzolis ha riportato nuovamente il risultato in parità, un pirotecnico 3-3 che rimanda tutto al ritorno, al Metropolitano di Madrid.

La notte folle di Bruges ha evidenziato ancora una volta l’instabilità emotiva di un Atletico Madrid che si ostina a non scendere dalle montagne russe e che continua a fare i conti con una forte discontinuità.

Preoccupa la tenuta difensiva dell’Atletico

Ma ciò che più preoccupa Simeone è la tenuta difensiva: dopo il 4-0 rifilato dai suoi al Barcellona nella semifinale d’andata di Coppa del Re, i Colchoneros hanno incassato 3 gol a Vallecas contro il Rayo (3-0), altrettanti in Belgio in Champions e 2 sabato scorso nel posticipo della Liga con l’Espanyol, poi comunque battuto 4-2, vittoria fondamentale per consolidare il quarto posto in campionato.

Nel fine settimana ha vinto anche il Club Brugge: terzo successo di fila per gli uomini di Ivan Leko, vittoriosi per 2-1 sul Leuven. In gol nuovamente il giovane atteccante italo-tedesco Tresoldi, giunto a quota 12 reti tra Pro League e Champions League. A Madrid il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare una formazione molto simile a quella dell’andata, anche se mancherà all’appello il nigeriano Onyedika, squalificato per somma di ammonizioni. Nell’Atletico Julian Alvarez tornerà dal 1′ dopo essere partito dalla panchina con l’Espanyol in Liga. Out Barrios e Nico Gonzalez.

Come vedere Atletico Madrid-Club Brugge in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Club Brugge è in programma martedì alle 18:45 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Bentornati sulle montagne russe dell’Atletico. Il pirotecnico 3-3 del Jan Breydel Stadion ha mostrato le due facce dei Colchoneros: un attacco atomico, trascinato da Lookman e Alvarez, e una difesa che ultimamente sembra aver smarrito la sua leggendaria solidità.

Simeone sa che al Metropolitano non si può scherzare. Il Club Brugge è una squadra coraggiosa, capace di risalire dal baratro, ma che lontano dal proprio pubblico soffre terribilmente (nella League Phase ha perso 3 trasferte su 4). L’assenza dello squalificato Onyedika toglie equilibrio al centrocampo belga, proprio mentre l’Atletico ritrova la freschezza di Julian Alvarez dal primo minuto. Ci aspettiamo una partita in cui il “Cholo” cercherà di abbassare i ritmi per non farsi trascinare nuovamente nel caos dell’andata, sfruttando la spinta del proprio pubblico per chiudere i conti. La forza casalinga dell’Atletico e la fragilità esterna del Club Brugge in Europa rendono la vittoria biancorossa l’esito più probabile. Con la qualità offensiva in campo, almeno tre reti totali sono quasi una garanzia.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Club Brugge

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Marcos Llorente, Lookman; Julian Alvarez, Griezmann.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stankovic, Vetlesen; Tzolis, Vanaken, Diakhon; Tresoldi.

Il Club Brugge riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1