I pronostici di lunedì 23 febbraio: Serie A, Liga, Premier League e Saudi Pro League

I pronostici di lunedì 23 febbraio, ci sono partite di Serie A, Liga, Premier League, Saudi Pro League e altri campionati minori
La ventiseiesima giornata di Serie A si chiude con due posticipi al lunedì: Fiorentina-Pisa alle 18:30 e Bologna-Udinese alle 20:45. I viola in lotta per la salvezza hanno un solo risultato a disposizione contro i cugini del Pisa in un derby ad alta tensione in cui non dovrebbero mancare i cartellini.
Più tranquilla la sfida del Dall’Ara, tra due squadre separate da un solo punto: ben distanti dalla zona retrocessione, ma già attardate dalla zona Europa, proveranno a rilanciarsi con i tre punti in una sfida aperta e in cui i gol non dovrebbero mancare.
I pronostici sulle altre partite
In Premier League il Manchester United non è riuscito a centrare il filotto di cinque vittorie consecutive, ma la crescita sotto la nuova guida tecnica di Carrick è innegabile: in casa dell’Everton un nuovo risultato positivo appare alla portata.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Everton-Manchester United, Premier League, ore 21:00
Vincenti
- FIORENTINA (in Fiorentina-Pisa, Serie A, ore 18:30)
- AL AHLI (in Damac-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 20:00)
- AL QADSIAH (in Al Qadsiah-Al Ettifaq, Saudi Pro League, ore 20:00)
- FENERBAHCE (in Fenerbahce-Kasimpasa, Super Lig, ore 18:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Jong AZ-Den Bosch, Eerste Divisie, ore 20:00
- Fiorentina-Pisa, Serie A, ore 18:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Everton-Manchester United, Premier League, ore 21:00
- Bologna-Udinese, Serie A, ore 20:45
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Fiorentina-Pisa, Serie A, ore 18:30