Pronostico Atletico Madrid-Espanyol: rimandato il primo appuntamento

Atletico Madrid-Espanyol è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Senza dubbio, almeno per una parte, i pensieri dell’Atletico Madrid di Simeone saranno rivolti al ritorno degli spareggi di Champions League contro il Club Brugge in programma in casa la prossima settimana dopo il tre a tre dell’andata. Ma i Colchoneros devono anche guardarsi in campionato, visto che devono difendere il quarto posto in classifica dall’assalto del Betis che prima di questa giornata è distante solamente quattro punti.

Se l’Atletico ha preso sei gol nelle ultime due partite – quindi non è che stia vivendo un momento magico – peggio nelle ultime settimane ha fatto l’Espanyol. Anzi, negli ultimi due mesi i catalani hanno fatto male, visto che l’ultima partita vinta risale allo scorso anno. Ma, nonostante questo, a conferma del livello non così eccelso della Liga, la squadra di Barcellona è rimasta al quinto posto in classifica. Ovvio che il vantaggio nel corso di questi mesi si è assottigliato. Ed è altrettanto ovvio che nessuno crede che questo club possa risorgere appunto in un match del genere contro quella squadra che in casa ha sempre, o quasi, dettato legge.

Solamente contro il Bodo, l’Atletico, ha perso al Wanda Metropolitano e, l’ultima uscita interna, è stata una perla clamorosa nella semifinale di Coppa del Re contro il Barcellona. C’è anche, quindi, un certo feeling che arriva contro le squadre di quella città. Un feeling che porterà ad un’altra vittoria.

Come vedere Atletico Madrid-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Espanyol, gara valida per la venticinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.48 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La vittoria dell’Atletico Madrid ci pare scontata. Non è scontato, ma potrebbe succedere di nuovo, che i padroni di casa vincano senza subire gol. In ogni caso, l’1, ha una quota abbastanza alta, sicuramente da prendere, e che non ci pare possa comportare chissà quali rischi.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Espanyol

ATLETICO MADRID (4-4-1-1): Oblak; Llorente, Lenglet, Gimenez, Hancko; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Baena; Alvarez.

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Lozano, Zarate; Dolan, Terrats, Milla; K Garcia.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0