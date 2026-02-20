Pronostico Lecce-Inter: riscatto immediato dopo il grande shock

Lecce-Inter è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il sintetico di Bodo ha affossato pure l’Inter, tornata dalla fredda Norvegia con un brutto ko sul groppone che costringerà i nerazzurri a vincere il match di ritorno con almeno tre gol di scarto per scongiurare una clamorosa eliminazione. La squadra di Cristian Chivu è stata sorpresa dagli scandinavi (3-1), già giustizieri del Manchester City di Pep Guardiola nella League Phase di Champions League: dopo un primo tempo equilibrato, in cui Pio Esposito era riuscito a rispondere al giallonero Fet, i vicecampioni d’Europa sono crollati nella ripresa, subendo due gol nel giro di tre minuti (Hauge e Hogh).

Un vero e proprio shock per un’Inter che, solo qualche giorno prima, aveva allungato l’imbattibilità in campionato, battendo 3-2 la Juve al termine di un Derby d’Italia condizionato dalle roventi polemiche per via dell’espulsione di Kalulu, clamoroso abbaglio dell’arbitro La Penna che non ha sanzionato la simulazione di Bastoni punendo invece il difensore transalpino.

Nerazzurri a +7 sul Milan

L’unica notizia positiva della serataccia di Bodo è stata quella del pareggio del Milan con il Como nel recupero di San Siro: la mancata vittoria dei rossoneri significa che ora l’Inter ha 7 punti in più sulla seconda, vantaggio già importante che può essere incrementato ulteriormente nell’anticipo del “Via del Mare” di Lecce. Una partita da vincere a tutti i costi, soprattutto per dimenticare lo scivolone del circolo polare artico. Chivu e i suoi troveranno una squadra più “rilassata” – si fa per dire – dopo i due successi pesantissimi con Udinese (2-1) e Cagliari (0-2) che hanno ridato ossigeno agli uomini di Eusebio Di Francesco, rimasti a +3 sulla zona retrocessione. In Sardegna, lunedì scorso, ha pagato nuovamente l’organizzazione tattica e la solidità della formazione salentina, protagonista di un gran secondo tempo.

Di Francesco contro l’Inter ritroverà Banda, squalificato nel match di Cagliari: lo zambiano però partirà dalla panchina, avvicendandosi con Sottil. Confermato Gandelman sulla trequarti, a supporto di uno tra Cheddira e Stulic. Nell’Inter rivedremo dal 1′ Bisseck, Dimarco e Luis Henrique. A Bodo si è fatto male Lautaro Martinez, che probabilmente ne avrà per un paio di partite: in attacco tocca a Thuram e Pio Esposito.

Come vedere Lecce-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lecce e Inter, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.44 su Sportbet. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Dalle scorie del sintetico norvegese al calore del Salento. L’Inter deve resettare subito il 3-1 di coppa e aggrapparsi alla sua striscia di imbattibilità in campionato per mantenere il Milan a distanza di sicurezza.

La statistica, in questo senso, è una sentenza che pesa come un macigno sul morale dei salentini: il Lecce ha perso tutte le ultime 7 sfide di Serie A contro i nerazzurri, restando addirittura a secco di gol nelle 6 più recenti. Un tabù che Di Francesco proverà a sfidare con l’entusiasmo dei due successi consecutivi, ma l’assenza di Lautaro Martinez sposta tutto il peso dell’attacco sulle spalle di Thuram e del giovane Pio Esposito, già a segno in Norvegia. Se l’Inter riuscirà a gestire la stanchezza mentale post-Champions, la differenza di cilindrata dovrebbe emergere, ma attenzione a un Lecce che, a differenza delle ultime uscite contro la Beneamata, oggi gode di una solidità tattica ritrovata. Nonostante l’assenza del capitano e il turnover forzato, l’Inter non può permettersi un altro passo falso. La necessità di blindare lo scudetto e la tradizione schiacciante contro i giallorossi rendono il segno 2 la scelta più logica.

Le probabili formazioni di Lecce-Inter

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Dimarco; Thuram, Esposito.

Il Lecce riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-2