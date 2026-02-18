Pronostico Fenerbahce-Nottingham Forest: uno sgarbo all’ex

Fenerbahce-Nottingham Forest è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Dopo il pareggio interno contro il Wolverhampton, il Nottingham Forest ha esonerato il proprio tecnico affidando la panchina, per questo finale di stagione, a Pereira. Proprio un ex della sfida. Non il momento migliore per questo allenatore di prendere in mano una squadra in crisi di gioco e di identità e che rischia, tra le altre cose, la retrocessione.

Evidente che per gli inglesi il pensiero è tutto rivolto verso la Premier League, mentre il Fenerbahce, una squadra che vive un momento magico e che in inverno si è pure rinforzata, sogna qualcosa di magico, di unico. Magari arrivare in fondo a questa competizione. Ora, i turchi stanno davvero bene: sono sei i risultati utili di fila e, come al solito, verranno spinti in casa da un pubblico caldissimo, uno dei più importanti in giro per l’Europa. Il Nottingham si presenta intimorito, senza dubbio, con le gambe che tremano per la paura di sbagliare. E questo potrebbe costare carissimo ad una squadra che adesso, come spiegato, pensa solo a salvarsi. Insomma, ci pare possa esserci, almeno in questo caso, la strada in discesa per il Fenerbahce, che ricordiamo ha in rosa dei giocatori davvero importanti e che in campionato è a soli tre punti dal Galatasaray. A dimostrazione che parliamo di una squadra davvero pronta.