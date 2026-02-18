Pronostico Fenerbahce-Nottingham Forest: uno sgarbo all’ex

Fenerbahce-Nottingham Forest è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Dopo il pareggio interno contro il Wolverhampton, il Nottingham Forest ha esonerato il proprio tecnico affidando la panchina, per questo finale di stagione, a Pereira. Proprio un ex della sfida. Non il momento migliore per questo allenatore di prendere in mano una squadra in crisi di gioco e di identità e che rischia, tra le altre cose, la retrocessione.
Evidente che per gli inglesi il pensiero è tutto rivolto verso la Premier League, mentre il Fenerbahce, una squadra che vive un momento magico e che in inverno si è pure rinforzata, sogna qualcosa di magico, di unico. Magari arrivare in fondo a questa competizione. Ora, i turchi stanno davvero bene: sono sei i risultati utili di fila e, come al solito, verranno spinti in casa da un pubblico caldissimo, uno dei più importanti in giro per l’Europa. Il Nottingham si presenta intimorito, senza dubbio, con le gambe che tremano per la paura di sbagliare. E questo potrebbe costare carissimo ad una squadra che adesso, come spiegato, pensa solo a salvarsi. Insomma, ci pare possa esserci, almeno in questo caso, la strada in discesa per il Fenerbahce, che ricordiamo ha in rosa dei giocatori davvero importanti e che in campionato è a soli tre punti dal Galatasaray. A dimostrazione che parliamo di una squadra davvero pronta.
Come vedere Fenerbahce-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming
La sfida Fenerbahce-Nottingham Forest è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Fenerbahce è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Sulla vittoria del Fenerbahce, visto il momento che vivono gli ospiti, non crediamo ci possano essere dubbi. Mentre sulla questione risultato finale, occhio al Nottingham che, almeno un gol, vista anche la “pochezza” difensiva dei turchi lo potrebbero trovare. Ci pare una gara indirizzata, insomma.
Le probabili formazioni di Fenerbahce-Nottingham Forest
FENERBAHCE (4-3-3): Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Muldur; Yuksek, Guendouzi, Kante; Asensio, Talisca, Akturkoglu.
NOTTINGHAM (4-2-3-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Lucca.