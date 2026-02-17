Pronostico Club Brugge-Atletico Madrid: i Colchoneros devono sfatare un tabù

Club Brugge-Atletico Madrid è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Atletico Madrid si è appena lasciato alle spalle due settimane pazzesche, da montagne russe. Prima la doppia sfida ravvicinata con il Betis tra Coppa del Re e campionato (vittoria per 5-0 a Siviglia e sconfitta di misura al Metropolitano), poi la notte magica della goleada rifilata al Barcellona, schiantato 4-0 nella semifinale d’andata copera che gli ha permesso di ipotecare la finalissima, ed infine il clamoroso tonfo di domenica scorsa a Vallecas nel derby con il Rayo Vallecano (3-0).

Un rendimento incredibilmente altalenante, aggettivo che stiamo leggendo spesso nella stagione dei Colchoneros, ormai da tempo fuori dalla corsa al titolo nella Liga e costretti a battagliare per un posto tra le prime quattro con Villarreal e Betis.

In Champions League la squadra allenata dal “Cholo” Simeone ha chiuso la fase a girone unico al 14esimo posto con un bilancio di 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. In trasferta l’Atletico fa decisamente più fatica, anche in Europa: lontano dalla capitale spagnola, i biancorossi hanno avuto la meglio solo sul PSV Eindhoven, che non è riuscito a qualificarsi neppure agli spareggi.

I belgi in casa segnano tanto

Vietato, dunque, prendere sotto gamba il Club Brugge, che lo scorso anno fece strada anche nella fase ad eliminazione diretta dopo essersi preso lo scalpo dell’Atalanta nel playoff. I belgi hanno totalizzato 10 punti nella League Phase, facendo bene soprattutto tra le mura amiche, dove l’unico ko è arrivato contro la schiacciasassi Arsenal.

A Bruges i nerazzurri hanno fermato il Barcellona (3-3) e nell’ultima giornata si sono scatenati contro il Marsiglia, abbattuto 3-0 ed eliminato proprio a causa della debacle del Jan Breydel Stadium. La squadra di Ivan Leko, piuttosto, subisce qualche gol di troppo: non è un caso che la differenza reti sia negativa (17 gol incassati e 15 realizzati). Nella regular season della Pro League il Club Brugge è terzo in classifica, a -3 dall’Union Saint-Gilloise: dopo la sconfitta nello scontro diretto le due vittorie di fila con Standard Liegi e Cercle Brugge hanno subito riportato il sereno. Leko potrà contare su tutti i big della sua rosa, tra cui Tresoldi, Vanaken e Stankovic. Dal canto suo, Simeone dovrà fare a meno del solo Barrios.

Come vedere Club Brugge-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida tra Club Brugge e Atletico Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 al Jan Breydel Stadium di Bruges, in Belgio. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” è quotata a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Sportbet. Il segno “1X” è quotato invece a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.84 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Bruges è storicamente la “terra proibita” per i Colchoneros. Se c’è un campo dove il Cholismo sembra perdere i suoi poteri, è proprio il Jan Breydel Stadium: l’Atletico non ci ha mai vinto e, peggio ancora, ha una tradizione nefasta contro i belgi nelle sfide a eliminazione diretta. Con un Brugge che in casa viaggia alla media di 3 gol a partita in Europa, Simeone rischia di finire in un frullatore pericolosissimo. La squadra di Leko ha una fase offensiva straripante (Stankovic e Vanaken sono in forma smagliante), ma concede anche praterie dietro, come dimostrano i 17 gol incassati nella League Phase. Il Cholo cercherà di addormentare la partita per poi colpire di rimessa, ma dovrà fare i conti con un ambiente elettrico e una statistica casalinga dei nerazzurri che parla chiaro: qui si segna tanto e spesso. Si può tentare l’accoppiata Gol+Over 2.5.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Atletico Madrid

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Vermant, Tzolis.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Julian Alvarez, Griezmann.

Il Club Brugge riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2