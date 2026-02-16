Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta: i precedenti dicono gialloneri

Borussia Dortmund-Atalanta è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico

Tre precedenti nella storia di queste due formazioni. Uno era un’amichevole, quindi non la prendiamo in considerazione, mentre dobbiamo sottolineare come il Borussia, nei playoff di Europa League nel 2018, con una vittoria ed un pareggio in trasferta eliminò la squadra di Gasperini.

Sono cambiate tantissime cose nel corso degli anni. Ma una cosa è rimasta identica. Il fatto che quando il Borussia gioca in casa difficilmente perde. Solamente l’Inter, nel corso degli ultimi anni, è riuscita a prendersi i tre punti. Ma è stata comunque una partita molto complicata per i nerazzurri di Milano, decisa nel finale da due grandissime reti. L’Atalanta sta vivendo un momento molto fortunato – la vittoria con la Juve e quella contro la Lazio non è che siano state così pulite, c’è da dirlo, ma aver un po’ di fortuna fa sempre bene – ma in questo momento storico non ci pare essere così granitica. Senza dimenticare che è andato via pure Lookman, l’uomo migliore. Non rimpiazzato a dovere, ma era comunque assai complicato.

Sarà durissima per la Dea di Palladino che ha come obiettivo, realistico, quello di cercare di limitare i danni contro una squadra decisamente più esperta, che gioca sempre questo tipo di competizione, e che in casa fa realmente paura. L’unica cosa positiva è che il Dortmund comunque concede qualcosa di troppo a questi livelli, un fattore che potrebbe fare la differenza. Ma dietro, la Dea, non sembra granitica e potrebbe pagare dazio.

Come vedere Borussia Dortmund-Atalanta in diretta tv e in streaming