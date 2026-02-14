Pronostico Rayo Vallecano-Atletico Madrid: non succede da oltre dieci anni

Rayo Vallecano-Atletico Madrid è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Da oltre dieci anni in campionato il Rayo Vallecano non riesce a battere l’Atletico Madrid. Di solito, anche per via della solita legge dei grandi numeri, succede. Ma vedendo come gli uomini di Simeone arrivano a questo match, non ci pare proprio il momento.

Una squadra che ha distrutto il Barcellona in un tempo e che ha messo le mani sulla finale di Coppa del Re non può cambiare in così pochi giorni. Nemmeno Simeone credeva a così tanta bellezza nel momento in cui, allo scadere della prima parte di gara, è arrivato il quattro a zero di Alvarez. Una reazione da grandissima squadra alla sconfitta interna contro il Betis della scorsa settimana. Nessuno si aspettava che i Colchoneros potessero vincere con questo margine. Invece così è stato, ed è quasi impossibile pensare alla rimonta catalana. Adesso c’è da difendere il terzo posto in classifica che è ancora attaccato dal Villarreal (impegnato anch’esso in trasferta) e il Rayo – che viene da tre sconfitte di fila e che ha il peggior attacco del campionato – non può proprio fare paura al momento. I dieci anni probabilmente diventeranno undici. Ci sono poche possibilità che questa sfida possa finire in maniera diversa.

Come vedere Rayo Vallecano-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Atletico Madrid , gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.82 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Il peggior attacco del campionato contro una squadra che di solito fa della difesa il proprio punto di forza. Atletico Madrid sicuramente vincente. E la quota è davvero altissima per non prenderla immediatamente in considerazione.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Atletico Madrid

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Valentin, Gumbau; Alhomach, Palazon, Garcia; de Frutos.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2