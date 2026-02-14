Pronostico Augusta-Heidenheim: sfatato il tabù domenicale

Augusta-Heidenheim è una partita valida per la ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre punti, per l’Augusta, significherebbero quasi del tutto mettere le cose a posto per quanto riguarda la salvezza. E contro la squadra ultima in classifica, che ormai ha perso del tutto, o quasi, le possibilità di rimanere il prossimo anno nel massimo campionato tedesco, allora sì che l’occasione è importante.

I padroni di casa sono i più cattivi del campionato. Un segnale: dove non si arriva con la tecnica si arriva con la forza e con la determinazione. Cosa che serve, questa, per centrare poi quelli che sono i target e non potrebbe essere altrimenti. Una situazione, comunque, rispetto alla gara d’andata del tutto ribaltata: allora, a settembre, era stato l’Heidenheim a vincere il match e iniziava a mandare segnali che sembravano incoraggianti. Così poi a lungo andare non è stato e la formazione ospite sta pagando a carissimo prezzo le scarse qualità tecniche: complicato, per non dire impossibile, salvarsi in questo modo.

L’Augusta, quindi, è pronto alla vittoria. Ed è pronto anche in questo campionato a sfatare quello che è un vero e proprio tabù domenicale. Nelle ultime otto gare di campionato che questa squadra ha giocato di domenica non è mai arrivata una vittoria. Crediamo sia il momento giusto per farlo.

Come vedere Augusta-Heidenheim in diretta tv e streaming

La sfida Augusta-Heidenheim è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dell’Augusta è quotata 1.87 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Tre degli ultimi cinque precedenti hanno regalato almeno tre reti complessive. Potrebbe essere così anche in questo caso ma, di certo, è l’Augusta che parte decisamente favorito e voglioso di prendersi una vittoria fondamentale per il proprio obiettivo, vale a dire la salvezza.

Le probabili formazioni di Augusta-Heidenheim

AUGUSTA (3-4-2-1): Dahmen; Chaves, Scholtterbeck, Banks; Wolf, Massengo, Rexbecaj, Fellhauer; Komur, Claude-Maurice; Gregoritsch.

HEIDENHEIM (3-4-3): Ramaj; Busch, Mainka, Gimber; Traore, Niehues, Dorsch, Behrens; Dincki, Peringer, Ibrahimovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1