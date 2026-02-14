Pronostici FA Cup 14 febbraio ore 16:00: un’altra pioggia di gol per Pep

FA Cup, la coppa nazionale più prestigiosa è la grande protagonista di questo weekend. In campo anche il Manchester City di Guardiola: sarà goleada come lo scorso anno?

In settimana sono bastati 40 minuti al Manchester City per risolvere la pratica Fulham (3-0), con Pep Guardiola che per l’ennesima volta in carriera è riuscito a dare un dispiacere al collega portoghese Marco Silva. Vittoria netta ed importante per i Cityzens, soprattutto alla luce del mezzo passo falso dell’Arsenal capolista, fermato 24 dopo dal Brentford. Ciò significa che Haaland e compagni hanno rosicchiato altri punti ai Gunners: il divario, adesso, è di sole 4 lunghezze. I londinesi restano favoriti ma dopo quello che è avvenuto nel turno infrasettimanale non è un errore parlare di corsa al titolo riaperta.

In FA Cup il tecnico catalano darà spazio a chi ha giocato poco nelle ultime uscite: contro il Salford, squadra che milita in League Two (quarta serie del sistema calcistico inglese), di sicuro non ci sarà Haaland, sostituito a metà gara mercoledì scorso per un problema fisico. Logicamente il fromboliere norvegese non verrà rischiato.

Quote basse – e non potrebbe essere altrimenti – per la vittoria del Manchester City, che nel turno precedente ha già preso a pallate un club di League One, l’Exeter, travolto 10-1 all’Etihad Stadium. Anche stavolta la domanda è quanti gol segneranno gli uomini di Guardiola ad un avversario che già un anno fa, sempre in FA Cup, nel fortino dei Cityzens venne spazzato via con un terrificante 8-0. Il Salford, memore di quell’imbarcata, cercherà di limitare i danni ma la sensazione è che il City difficilmente segnerà meno di 4 gol.

Le previsioni sulle altre partite

Nel turno infrasettimanale di Premier ha destato stupore la vittoria del Burnley penultimo in classifica dopo essere finito sotto di due gol contro il Crystal Palace (2-3).

Una rimonta pazzesca che ha regalato ai Clarets i primi tre punti dallo scorso ottobre. Difficile che basti per evitare la retrocessione – la zona salvezza rimane a -9 – ma era in ogni caso una scossa che serviva. In FA Cup, un mese fa, la squadra di Scott Parker ha schiantato 5-1 il Millwall, club di Championship, e non dovrebbe avere problemi contro il Mansfield, sulla carta avversario ancora più abbordabile rispetto ai Lions. I gol verosimilmente non mancheranno: gli Stags nel turno precedente l’hanno spuntata sullo Sheffield United al termine di un rocambolesco 4-3.

A proposito di gol, in settimana è avvenuto qualcosa di clamoroso in Championship nella sfida tra Leicester e Southampton: Foxes in vantaggio di tre reti alla mezz’ora ma nel secondo tempo i Saints sono saliti in cattedra e nel giro di poco più di 30 minuti (gol decisivo in pieno recupero) sono riusciti incredibilmente a ribaltare tutto, complicando ulteriormente la situazione drammatica delle Volpi. A distanza di pochi giorni le due squadre si ritrovano in FA Cup: il Southampton cercherà di approfittare di un Leicester ancora sotto shock in un’altra gara che promette spettacolo.

Supererà con ogni probabilità il turno anche il Norwich, una delle squadre più in forma della Championship: dopo le due vittorie di fila con Blackburn e Oxford United, i gialloverdi avranno la meglio pure sul pericolante West Bromwich. Segno 2 da preferire infine in Port Vale-Bristol City: la categoria di differenza alla lunga si farà sentire.

Possibili vincenti

Manchester City (in Manchester City-Salford)

Norwich (in Norwich-West Brom)

Bristol City (in Port Vale-Bristol City)

La partita da almeno quattro gol complessivi

Manchester City-Salford

Le partite da almeno un gol per parte

Burnley-Mansfield

Southampton-Leicester

Comparazione quote

La vittoria del Norwich è quotata a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.19 su Sportbet. Il segno “Gol” in Southampton-Leicester è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.64 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI