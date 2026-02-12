Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, tabù Flick per Simeone: arriva la terza di fila

Atletico Madrid-Barcellona è una partita valida per l’andata delle semifinali della Coppa del Re e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non avrà certo il fascino del Clásico ma quella tra Atletico Madrid e Barcellona non può essere considerata una sfida come le altre. Si tratta, infatti, di due big del calcio spagnolo, due club storici, coi Colchoneros che, pur non avendo un palmarés ricco come quello blaugrana, hanno spesso duellato con loro, contendendogli titoli importanti e prestigiosi, ricoprendo sempre il ruolo dell’underdog.

Il “Cholo” Simeone sogna di ribaltare i pronostici anche in questa doppia semifinale di Coppa del Re, in cui il suo Atletico Madrid avrà probabilmente qualche motivazione in più rispetto alla corazzata di Hansi Flick, detentrice del trofeo ma in questo momento più concentrata sul campionato e soprattutto sulla Champions League.

I madrileni invece sono fuori da tempo dalla corsa al titolo nella Liga: dopo la sconfitta rimediata nel weekend al Metropolitano contro il Betis – sì, lo stesso Betis che l’Atletico tre giorni prima aveva schiantato 5-0 a domicilio nel quarto di Coppa del Re – i Colchoneros sono scivolati a -13 dalla vetta, occupata proprio dal Barcellona. E adesso non gli resta che difendere la terza piazza.

La sensazione è che in Liga ai Rojiblancos, lontanissimi dai primi due posti, sia venuta a mancare un po’ di fame. Prima del ko interno con gli andalusi Koke e compagni non erano andati al di là di un deludente 0-0 con il non irresistibile Levante. Il Barcellona, al contrario, continua a mietere successi.

Sabato scorso i catalani hanno travolto 3-0 il Maiorca con i gol di Lewandowski, Yamal e Bernal, centrando la sesta vittoria di fila tra tutte le competizioni. Delle undici partite giocate nel 2026 i blaugrana hanno toppato esclusivamente il match di campionato con la Real Sociedad. Flick in Coppa del Re dovrebbe tornare a contare su Raphinha, di nuovo a disposizione del tecnico tedesco. Il brasiliano, però, con ogni probabilità partirà dalla panchina, come Lewandowski e Dani Olmo. Nell’Atletico Madrid Sorloth sembra essere in vantaggio su un appannato Julian Alvarez. Toccherà a lui affiancare l’ex Atalanta Lookman, subito determinante nella sua nuova avventura iberica. Ancora out Nico Gonzalez, Cardoso e Barrios.

Come vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming

Il pronostico

Il Metropolitano di Madrid si veste a festa per l’unica competizione che, realisticamente, può ancora dare un senso alla stagione dei Colchoneros. Simeone punta tutto sull’orgoglio e sulla freschezza di Lookman, ma si scontra con la realtà di un Barcellona che sembra non saper più perdere. Gli ultimi tre precedenti sono stati un monologo blaugrana (incluso il 3-1 di dicembre) e la forma smagliante degli uomini di Flick, reduci da sei vittorie consecutive, spaventa un Atletico finito a -13 dalla vetta. Nonostante il possibile turnover catalano (Lewandowski e Olmo inizialmente in panchina), la profondità della rosa del Barça e la fiducia dei giovani come Bernal rendono gli ospiti favoriti anche in un ambiente ostile.

La fame di vittorie dei catalani e la fragilità psicologica mostrata dall’Atletico Madrid nell’ultimo weekend suggeriscono un successo esterno. Il Barcellona ha la capacità di gestire il ritmo e colpire nei momenti chiave, sfruttando un Atletico costretto a scoprirsi per ottenere un vantaggio in vista del ritorno.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, José Maria Gimenez, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Baena; Lookman, Sörloth.

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; de Jong, Bernal; Yamal, Fermín Lopez, Rashford; Ferran Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2