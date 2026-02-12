Pronostici Atletico Madrid-Barcellona: marcatore e tiratori

Atletico Madrid-Barcellona, i pronostici del match: dal marcatore ai tirator, ecco tutte le dritte da monitorare
L’andata di una delle due semifinali di Copa del Rey promette scintille. Al Riyadh Air Metropolitano, infatti, l’Atletico Madrid ospita lo schiacciasassi Barcellona di Flick che vuole continuare a macinare vittorie e prestazioni di alto livello.
Animati dal desiderio di rispondere alle ultime sconfitte rimediate contro i blaugrana, i padroni di casa potrebbero provare a tenere alto il proprio baricentro il che, se fatto con i tempi sbagliati, potrebbe aprire vere e proprie autostrade per Lewandowski e compagni.
In ottica marcatori, il prescelto è Lewandowski: sempre pronto quando chiamato in causa, l’ex attaccante del Bayern rappresenta il classico jolly, pronto a dare il suo contributo in momenti non banali dell’incontro. Pungente e sempre pronto a saltare il suo diretto marcatore con regolarità, Ferran Torres non dovrebbe poi faticare più di tanto a scagliare almeno due conclusioni nello specchio di porta avversario.
Il suo Over 1,5 tiro in porta plus, unitamente a quello di Ademola Lookman, rappresenta un’opzione da cogliere al balzo. Per chi volesse osare, fari puntati anche su Bernal: nei 170 minuti stagionali collezionati fino a questo momento, il centrocampista di Flick ha messo a referto un gol e un assist tirando complessivamente tre volte.
Nel contesto di una partita che si preannuncia comunque spigolosa, non è affatto escluso che il centrocampista del Barcellona riesca ad impensierire Oblak almeno una volta.
Lewandowski marcatore plus; Lookman e Ferran Torres Over 1,5 tiri in porta plus; Bernal Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 12,85 su Goldbet.