Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 10 febbraio 2026

di

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 10 febbraio 2026

Attesa alle stelle per la prima estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto della settimana e, come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni odierne, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote. 

Superenalotto, 9 maggio 2024 - www.ilveggente.it
Estrazione Lotto e Superenalotto, 10 febbraio 2026

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 20 78 56 79 86

Cagliari: 2 43 83 59 39

Firenze: 87 50 83 7 25

Genova: 44 36 43 15 53

Milano: 14 39 30 35 29

Napoli: 60 34 76 50 41

Palermo: 26 61 4 41 64

Roma: 10 31 42 52 55

Torino: 75 63 47 59 69

Venezia: 29 47 7 27 31

Nazionale: 52 57 46 19 24

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 1 15 29 39 63 83

Numero Jolly: 73

Numero Superstar: 21

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 1 4 5 11 17 18 22 35 36 40 49 55 58 61 62 71 78 80 83 86

Numero oro: 17

Doppio oro: 17 71

SIMBOLOTTO

22 – BALESTRA

24 – PIZZA

6 – LUNA

29 – DIAMANTE

11 – TOPI

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

