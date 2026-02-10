Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 10 febbraio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 10 febbraio 2026
Attesa alle stelle per la prima estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto della settimana e, come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni odierne, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 20 78 56 79 86
Cagliari: 2 43 83 59 39
Firenze: 87 50 83 7 25
Genova: 44 36 43 15 53
Milano: 14 39 30 35 29
Napoli: 60 34 76 50 41
Palermo: 26 61 4 41 64
Roma: 10 31 42 52 55
Torino: 75 63 47 59 69
Venezia: 29 47 7 27 31
Nazionale: 52 57 46 19 24
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 1 15 29 39 63 83
Numero Jolly: 73
Numero Superstar: 21
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 1 4 5 11 17 18 22 35 36 40 49 55 58 61 62 71 78 80 83 86
Numero oro: 17
Doppio oro: 17 71
SIMBOLOTTO
22 – BALESTRA
24 – PIZZA
6 – LUNA
29 – DIAMANTE
11 – TOPI
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.