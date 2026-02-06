Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 6 febbraio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 6 febbraio 2026

La fortuna potrebbe regalare un sorriso a quanti nelle ultime ore hanno provato a ritagliarsi del tempo per fare le proprie giocate e sfidare la sorte. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote. Ecco la carrellata completa:

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 9 55 48 87 35

Cagliari: 8 23 16 43 34

Firenze: 1 26 82 69 84

Genova: 77 4 26 23 83

Milano: 89 78 30 19 76

Napoli: 78 55 72 18 54

Palermo: 23 59 87 44 18

Roma: 41 18 67 2 14

Torino: 9 75 73 59 78

Venezia: 58 33 67 62 46

Nazionale: 57 69 68 58 37

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 6 17 31 8 36 75

Numero Jolly: 90

Numero Superstar: 82

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 1 4 8 9 16 18 23 26 30 33 41 48 55 58 59 75 77 78 82 89

Numero oro: 9

Doppio oro: 9 55

SIMBOLOTTO

1 – ITALIA

21 – LUPO

5 – MANO

44 – PRIGIONE

25 – NATALE

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.