Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 6 febbraio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 6 febbraio 2026
La fortuna potrebbe regalare un sorriso a quanti nelle ultime ore hanno provato a ritagliarsi del tempo per fare le proprie giocate e sfidare la sorte. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote. Ecco la carrellata completa:
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 9 55 48 87 35
Cagliari: 8 23 16 43 34
Firenze: 1 26 82 69 84
Genova: 77 4 26 23 83
Milano: 89 78 30 19 76
Napoli: 78 55 72 18 54
Palermo: 23 59 87 44 18
Roma: 41 18 67 2 14
Torino: 9 75 73 59 78
Venezia: 58 33 67 62 46
Nazionale: 57 69 68 58 37
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 6 17 31 8 36 75
Numero Jolly: 90
Numero Superstar: 82
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 1 4 8 9 16 18 23 26 30 33 41 48 55 58 59 75 77 78 82 89
Numero oro: 9
Doppio oro: 9 55
SIMBOLOTTO
1 – ITALIA
21 – LUPO
5 – MANO
44 – PRIGIONE
25 – NATALE
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.