Pronostico Burnley-West Ham: l’ultima gioia cinque anni fa

Burnley-West Ham è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Era il 2020, alla ripresa dei campionati dopo il Covid e si giocava a porte chiuse. Sembra passata una vita, ma sono solamente cinque anni. La data dell’ultima vittoria del Burnley contro il West Ham è datata in questo modo. E adesso le cose, nonostante le due squadre si trovino in posizioni di classifica molto vicine, non sono cambiate.
Penultimi i padroni di casa con quindici punti e con nessuna possibilità di salvarsi (undici i punti di distacco dalla salvezza), terz’ultimi gli ospiti che invece dalla zona sicurezza sono distanti solo sei lunghezze. Evidente, dopo tre vittorie nelle ultime quattro, che il West Ham sembra avere ingranato dopo un avvio di stagione disastroso la marcia giusta. Anche se non sappiamo se basterà alla fine per fare il miracolo. Di certo, se la squadra ospite non dovesse vincere questo scontro diretto allora le cose potrebbero saltare in maniera definitiva. Se andassimo ad analizzare le due rose è ovvio che il West Ham non meriterebbero la posizione di classifica che occupa. Una situazione deficitaria dovuta al fatto che molte cose all’inizio dell’anno non sono andate per il verso giusto.
Le ultime settimane sono state piacevoli e il Burnley, che non vince in campionato dalla nona giornata – era ottobre – non sembra nemmeno crederci più alla salvezza. Tutto ci spinge a dire, quindi, che gli ospiti continueranno la propria corsa alla ricerca del miracolo.
Il pronostico
Il West Ham ha la peggiore difesa del campionato con 48 gol presi, il Burnley uno in meno. Insomma, non parliamo di squadre che sanno difendere. Quindi un gol per squadra, con la vittoria ospite che ci pare possa venire fuori.
Le probabili formazioni di Burnley-West Ham
BURNLEY (3-4-2-1): Dubravka; Tuanzebe, Esteve, Humprheys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Lucas Pires; Edwards, Anthony; Foster.
WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Scarles, Diouf; Soucek, Fernandes; Bowen, Traore, Summerville; Castellanos.