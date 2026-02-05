I pronostici di giovedì 5 febbraio: Coppa Italia, Coppa del Re e non solo

I pronostici di giovedì 5 febbraio, ci sono partite di Coppa Italia, Coppa del Re, Coppa di Francia, Brasileirao e non solo
Con i quarti di finale la Coppa Italia entra nel vivo e di conseguenza arrivano le prime grandi sfide. Quello tra Atalanta e Juventus è in assoluto l’accoppiamento più interessante: in palio c’è un pass per la doppia semifinale, dove nerazzurri o bianconeri troverebbero una tra Bologna e Lazio. La stagione della Dea ha parecchio in comune con quella della Signora: in pieno autunno entrambe hanno sconfessato le scelte estive esonerando Ivan Juric e Igor Tudor. E con i nuovi allenatori, Raffaele Palladino e Luciano Spalletti, sono letteralmente rinate.
I precedenti recenti sorridono alla Signora, che ha vinto 5 delle ultime 6 sfide di Coppa Italia contro la Dea, comprese le due finali del 2021 e 2024. Tuttavia, l’Atalanta di Palladino tra le mura amiche è diventata un osso durissimo: tre clean sheet nelle ultime quattro gare interne sono un segnale chiaro per l’attacco stellare di Spalletti. Insomma, il rischio che le due squadre si annullino è concreto. Il regolamento che non prevede i tempi supplementari potrebbe indurre i due tecnici a una gestione più prudente nel finale, puntando tutto sulla lotteria dei rigori.
I pronostici sulle altre partite
Tre pareggi di fila e la sensazione che qualcosa si sia rotto. Sì, è arrivato tra gli altri pure Benzema nel mercato invernale, ma la strada verso il titolo dell’Al Hilal si è complicata. E cominciano a piovere le prime critiche sul lavoro di Simone Inzaghi. Che fa adesso il tecnico? No, non ha altre soluzioni o un’altra strada da prendere. Deve per forza vincere questa partita per cercare di rimanere in testa alla classifica. E con il “2” appare altamente probabile anche l’over per zittire tutte le critiche.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X o GOL in Atalanta-Juventus, Coppa Italia, ore 21:00
Vincenti
- AL HILAL (in Al Akhdoud-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 18:30)
- AL AHLI (in Al Ahli-Al Hazm, Saudi Pro League, ore 18:30)
- CRUZEIRO (in Cruzeiro-Coritiba, Brasileirao, ore 01:30)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Al Sadd-Al Shahaniya, Qatar Stars League, ore 15:45
- Al Arabi-Shamal, Qatar Stars League, ore 17:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Strasburgo-Monaco, Coppa di Francia, ore 21:00
- Betis-Atletico Madrid, Coppa del Re, ore 21:00
- Anderlecht-Anversa, Coppa del Belgio, ore 20:30
Il “clamoroso”
• X in Atalanta-Juventus, Coppa Italia, ore 21:00