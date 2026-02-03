Pronostico Aberdeen-Celtic: salgono sull’ottovolante

Aberdeen-Celtic è una partita della venticinquesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico
Due squadre che hanno evidenti obiettivi diversi. Due squadre che devono avere anche delle ambizioni diverse per quelle che sono le loro storie. E quella del Celtic, come storia, la conosciamo tutti. Parliamo di un club dominante nel corso degli anni e che quest’anno, però, rischia di non vincere. E non per mano dei Rangers.
Ma i biancoverdi, secondi in classifica a pari punti dei rivali di sempre ma davanti per via della differenza reti, hanno ben chiaro quello che è l’obiettivo che deve essere preso da questo match, vale a dire una vittoria esterna per salire sull’ottovolante. E cosa significa? Sono sette fino al momento i risultati utili di fila del Celtic che affronta una squadra che ha fatto malino nel corso dell’ultimo mese (due vittorie e quattro sconfitte nelle ultime sei) e che si ritrova in una posizione di classifica complicata. Lo sa anche l’Aberdeen che non è questa, ovviamente, la partita da vincere. Quindi anche per via delle motivazioni che un match del genere si porta dietro crediamo che il colpo ospite (cosa che succede quasi sempre) ci possa assolutamente stare.
Come vedere Aberdeen-Celtic in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato scozzese Aberdeen-Celtic, in programma mercoledì alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Celtic è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Vittoria esterna del Celtic in una gara da almeno tre reti complessive. In combo viene fuori anche una bella quota.
Le probabili formazioni di Aberdeen-Celtic
ABERDEEN (4-2-3-1): Mitov; Devlin, Morrison, Nilsen, Frame; Bilalovic, Cameron, Clarkson, Armstrong, Keskinen; Nisbet.
CELTIC (4-3-1-2): Schmeichel; Araujo, Murray, Scales, Tierney; Hyun-Jun, Engels, McGregor, Maeda; Cvancara, Nygren.