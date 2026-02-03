Pronostico Aberdeen-Celtic: salgono sull’ottovolante

Aberdeen-Celtic è una partita della venticinquesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico

Due squadre che hanno evidenti obiettivi diversi. Due squadre che devono avere anche delle ambizioni diverse per quelle che sono le loro storie. E quella del Celtic, come storia, la conosciamo tutti. Parliamo di un club dominante nel corso degli anni e che quest’anno, però, rischia di non vincere. E non per mano dei Rangers.

Ma i biancoverdi, secondi in classifica a pari punti dei rivali di sempre ma davanti per via della differenza reti, hanno ben chiaro quello che è l’obiettivo che deve essere preso da questo match, vale a dire una vittoria esterna per salire sull’ottovolante. E cosa significa? Sono sette fino al momento i risultati utili di fila del Celtic che affronta una squadra che ha fatto malino nel corso dell’ultimo mese (due vittorie e quattro sconfitte nelle ultime sei) e che si ritrova in una posizione di classifica complicata. Lo sa anche l’Aberdeen che non è questa, ovviamente, la partita da vincere. Quindi anche per via delle motivazioni che un match del genere si porta dietro crediamo che il colpo ospite (cosa che succede quasi sempre) ci possa assolutamente stare.