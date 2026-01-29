Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 29 gennaio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 29 gennaio 2026

Il jackpot cresce e si gioca anche oggi con la caccia ai numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle

varie ruote.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 52 71 81 90 43

Cagliari: 75 28 2 58 15

Firenze: 73 57 22 69 86

Genova: 29 48 39 60 56

Milano: 3 50 69 14 90

Napoli: 73 42 85 67 12

Palermo: 68 72 23 66 9

Roma: 20 26 19 66 56

Torino: 75 4 81 14 64

Venezia: 12 15 64 67 30

Nazionale: 64 80 85 33 75

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 29 80 34 56 30 66

Numero Jolly: 88

Numero Superstar: 11

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 2 3 4 12 15 20 26 28 29 42 48 50 52 57 68 71 72 73 75 81

Numero oro: 52

Doppio oro: 52 71

SIMBOLOTTO

24 – PIZZA

42 – CAFFE

10 – FAGIOLI

37 – PIANO

25 – NATALE

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.