Pronostico Ajax-Olympiakos: il colpo esterno per la gloria

Ajax-Olympiakos è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da un lato c’è un Ajax che con sei punti fino al momento conquistati è praticamente fuori da ogni lotta, dall’altro l’Olympiakos, invece, con una vittoria sarebbe quasi certo di essere almeno ai playoff. Insomma, ci si gioca una fetta importante della stagione.

Gli olandesi hanno vinto contro il Villarreal in trasferta nell’ultimo turno conquistando la seconda vittoria della manifestazione. Nessuno se l’aspettava. Ma questo non permette di pensare in grande. Sì, con nove punti le possibilità ci sarebbero, ma sono così remote che nessuno ci pensa. Magari il pensiero è quello che si sarebbe potuto fare meglio all’inizio. Inaspettata è anche stata la vittoria dei greci sul Leverkusen: mai in discussione l’affermazione, una vera e propria prova di forza che ha cambiato le carte in tavola in questo ultimo turno.

Ora, le motivazioni pendono tutte dalla parte degli ospiti anche se parliamo di un match che quasi sempre ha visto vincere, nei precedenti, chi giocava in casa. Ma prima o poi questo dato deve essere ribaltato, non può sempre finire allo stesso modo. E crediamo che l’Olympiakos, sentendo davvero la possibilità di fare qualcosa di straordinario, possa riuscire davvero a mettere in campo davvero quello che fino ad oggi non gli è riuscito. Quindi, alla fine della fiera, occhio davvero a quello che potrebbe essere un colpaccio esterno di enormi dimensioni.

Come vedere Ajax-Olympiakos in diretta tv e in streaming