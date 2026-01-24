Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 24 gennaio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 24 gennaio 2026

L’ultima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è alle porte e, come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni per scoprire insieme i numeri vincenti estratti oggi sulle varie ruote.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 26 24 81 30 32

Cagliari: 84 81 48 8 49

Firenze: 64 30 70 12 89

Genova: 76 71 63 88 27

Milano: 1 28 9 6 90

Napoli: 74 26 50 76 24

Palermo: 9 75 88 65 13

Roma: 66 13 21 65 73

Torino: 78 2 90 51 16

Venezia: 23 55 60 47 17

Nazionale: 14 70 74 68 20

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 71 61 68 22 37 55

Numero Jolly: 21

Numero Superstar: 18

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 1 2 9 13 23 24 26 28 30 48 55 64 66 71 74 75 76 78 81 84

Numero oro: 26

Doppio oro: 26 24

SIMBOLOTTO

9 – CULLA

18 – CERINO

15 – RAGAZZO

38 – PIGNA

39 – FORBICI

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.