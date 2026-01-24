Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 24 gennaio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 24 gennaio 2026
L’ultima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è alle porte e, come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni per scoprire insieme i numeri vincenti estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 26 24 81 30 32
Cagliari: 84 81 48 8 49
Firenze: 64 30 70 12 89
Genova: 76 71 63 88 27
Milano: 1 28 9 6 90
Napoli: 74 26 50 76 24
Palermo: 9 75 88 65 13
Roma: 66 13 21 65 73
Torino: 78 2 90 51 16
Venezia: 23 55 60 47 17
Nazionale: 14 70 74 68 20
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 71 61 68 22 37 55
Numero Jolly: 21
Numero Superstar: 18
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 1 2 9 13 23 24 26 28 30 48 55 64 66 71 74 75 76 78 81 84
Numero oro: 26
Doppio oro: 26 24
SIMBOLOTTO
9 – CULLA
18 – CERINO
15 – RAGAZZO
38 – PIGNA
39 – FORBICI
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.