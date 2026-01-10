Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 10 gennaio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 10 gennaio 2026

L’ultima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è ormai alle porte. Ancora poche ore per recarsi in ricevitoria e mettere a segno il colpo che può cambiare la vita. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per scoprire insieme i numeri vincenti estratti oggi sulle varie ruote.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 48 84 46 52 79

Cagliari: 84 19 9 31 81

Firenze: 11 67 65 28 75

Genova: 23 12 79 82 49

Milano: 53 48 41 58 63

Napoli: 85 13 44 32 4

Palermo: 68 54 35 47 67

Roma: 68 40 55 6 85

Torino: 67 35 62 76 68

Venezia: 71 5 46 38 34

Nazionale: 24 59 84 16 90

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 11 19 24 88 66 82

Numero Jolly: 58

Numero Superstar: 48

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 5 9 11 12 13 19 23 35 40 46 48 53 54 65 67 68 71 79 84 85



Numero oro: 48

Doppio oro: 84

SIMBOLOTTO Soldato (12), Diamante (29), Pizza (24), Italia (1), Elmo (26)

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.