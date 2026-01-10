Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 10 gennaio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 10 gennaio 2026
L’ultima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è ormai alle porte. Ancora poche ore per recarsi in ricevitoria e mettere a segno il colpo che può cambiare la vita. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per scoprire insieme i numeri vincenti estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
- Bari: 48 84 46 52 79
- Cagliari: 84 19 9 31 81
- Firenze: 11 67 65 28 75
- Genova: 23 12 79 82 49
- Milano: 53 48 41 58 63
- Napoli: 85 13 44 32 4
- Palermo: 68 54 35 47 67
- Roma: 68 40 55 6 85
- Torino: 67 35 62 76 68
- Venezia: 71 5 46 38 34
- Nazionale: 24 59 84 16 90
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 11 19 24 88 66 82
Numero Jolly: 58
Numero Superstar: 48
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 5 9 11 12 13 19 23 35 40 46 48 53 54 65 67 68 71 79 84 85
Numero oro: 48
Doppio oro: 84
SIMBOLOTTO Soldato (12), Diamante (29), Pizza (24), Italia (1), Elmo (26)
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.