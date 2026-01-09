Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 9 gennaio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 9 gennaio 2026

Venerdì 9 gennaio 2026: un bacio della fortuna potrebbe far saltare il banco, regalando un sorriso a quanti stanno provando a ritagliarsi del tempo per fare le proprie giocate. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.

Estrazione Lotto e Superenalotto, 9 gennaio 2026

I NUMERI DEL LOTTO

BARI 52 – 39 – 59 – 58 – 24

CAGLIARI 44 – 68 – 16 – 75 – 3

FIRENZE  50 – 78 – 23 – 66 – 67

GENOVA 32 – 76 – 48 – 64 – 1

MILANO 68 – 80 – 19 – 52 – 5

NAPOLI 39 – 38 – 65 – 83 – 53

PALERMO 23 – 14 – 55 – 61 – 69

ROMA 28 – 6 – 5 – 14 – 44 

TORINO 3 – 26 – 60 – 27 – 63

VENEZIA 60 – 52 – 21 – 43 – 10

NAZIONALE  84 – 63 – 60 – 18 – 66

 

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 61 – 31 – 71 – 33 – 68 – 72

Numero Jolly: 87

Numero Superstar: 18

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 3 – 6 – 14 – 16 – 23 – 26 – 28 – 32 – 38 – 39 – 44 – 48 – 50 – 52 – 59 – 60 – 68 – 76 – 78 – 80

Numero oro: 52

Doppio oro: 52 39

SIMBOLOTTO

9 CULLA
11 TOPI
12 SOLDATO
20 FESTA
8 BRAGHE

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

