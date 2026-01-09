Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 9 gennaio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 9 gennaio 2026
Venerdì 9 gennaio 2026: un bacio della fortuna potrebbe far saltare il banco, regalando un sorriso a quanti stanno provando a ritagliarsi del tempo per fare le proprie giocate. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
BARI 52 – 39 – 59 – 58 – 24
CAGLIARI 44 – 68 – 16 – 75 – 3
FIRENZE 50 – 78 – 23 – 66 – 67
GENOVA 32 – 76 – 48 – 64 – 1
MILANO 68 – 80 – 19 – 52 – 5
NAPOLI 39 – 38 – 65 – 83 – 53
PALERMO 23 – 14 – 55 – 61 – 69
ROMA 28 – 6 – 5 – 14 – 44
TORINO 3 – 26 – 60 – 27 – 63
VENEZIA 60 – 52 – 21 – 43 – 10
NAZIONALE 84 – 63 – 60 – 18 – 66
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 61 – 31 – 71 – 33 – 68 – 72
Numero Jolly: 87
Numero Superstar: 18
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 3 – 6 – 14 – 16 – 23 – 26 – 28 – 32 – 38 – 39 – 44 – 48 – 50 – 52 – 59 – 60 – 68 – 76 – 78 – 80
Numero oro: 52
Doppio oro: 52 39
SIMBOLOTTO
9 CULLA
11 TOPI
12 SOLDATO
20 FESTA
8 BRAGHE
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.