Pronostico Cesena-Empoli: il filotto rimane aperto

All’inizio della stagione cadetta il Cesena era la squadra che riusciva soprattutto a vincere in trasferta. E faticava tantissimo in casa. Una casualità, qualcosa di nuovo, qualcosa di unico quasi nel suo genere. Poi col passare delle giornate le cose si sono aggiustate ed evidentemente tutto è tornato nella normalità.

Tant’è che i bianconeri romagnoli si presentano a questo primo appuntamento del 2026 con un filotto di cinque risultati utili di fila davanti al pubblico amico: quattro vittorie e un pareggio e la striscia, contro l’Empoli, dovrebbe anche rimanere aperta. Se andassimo a guardare solamente la classifica staremmo qui a parlare di una vittoria dei padroni di casa senza particolari problemi. Ma non possiamo dimenticare che l’Empoli, almeno inizialmente e anche per via della rosa che ha a disposizione, era partito con enormi obiettivi, vale a dire quello di ritornare dopo un solo anno in Serie A. La scelta di affidare la panchina a Dionisi dopo l’esonero di Pagliuca, ha confermato questa intenzione e nel corso del tempo è iniziata una risalita che ancora però non ha preso la marcia giusta. Ma i toscani e su questo non possiamo avere discussioni, sono una di quelle squadre che possono realmente puntare ai playoff.

Quindi occhio a quello che potrebbe succedere. Sicuramente, però, non ci sentiamo di dire che il Cesena può perdere questa partita. Parliamo di una squadra in forma – anche se la sosta è stata lunga – e che davanti al pubblico amico si è rianimata. Un’idea su come potrebbe finire ce l’abbiamo.

Come vedere Cesena-Empoli in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Entrambe a segno ci sembra il giusto compromesso anche per via di una quota davvero altissima. E poi per i più coraggiosi crediamo possa venire fuori un pareggio. Ma già il GOL basta e avanza.

Le probabili formazioni di Cesena-Empoli

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Guidi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Adamo; Blesa, Shpendi.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Tosto, Guarino, Obaretin; Ceesay, Yepes, Ghion, Moruzzi; Nasti, Ilie; Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1