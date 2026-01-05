Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di lunedì 5 gennaio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, lunedì 5 gennaio 2026
Tutto pronto per la prima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Scopri con noi se sarai tra i fortunati che inizieranno l’anno con il botto. Come accade ormai da anni, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
- Bari: 10 12 51 38 50
- Cagliari: 30 52 60 89 35
- Firenze: 20 71 41 25 49
- Genova: 52 53 62 1 35
- Milano: 74 22 54 37 82
- Napoli: 29 14 61 56 81
- Palermo: 56 59 69 25 51
- Roma: 71 4 34 6 37
- Torino: 59 71 42 82 23
- Venezia: 55 71 27 36 77
- Nazionale: 82 2 51 46 77
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 84 11 17 13 56 80
Numero Jolly: 41
Numero Superstar: 13
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 4 10 12 14 20 22 29 30 41 51 52 53 54 55 56 59 60 62 71 74
Numero oro: 10
Doppio oro: 10 12
SIMBOLOTTO 29-DIAMANTE 9-CULLA 35-UCCELLO 2-MELA 39-FORBICI
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.