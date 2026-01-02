Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 2 gennaio 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 2 gennaio 2026

Nuova e avvincente prima opportunità dell’anno per chi, nelle ultime ore, ha deciso di tentare la sorte con una combinazione di numeri che potrebbe rivelarsi fortunata. Segui con noi la prima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per scoprire tutti i numeri vincenti estratti oggi sulle varie ruote.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 69 48 61 60 29

Cagliari: 77 53 87 29 64

Firenze: 1 83 38 53 19

Genova: 86 46 57 41 30

Milano: 64 72 41 14 3

Napoli: 73 5 29 70 86

Palermo: 41 66 84 14 26

Roma: 41 14 60 78 88

Torino: 21 70 22 52 43

Venezia: 19 54 80 64 46

Nazionale: 1 38 70 18 69

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 56 29 47 33 69 89

Numero Jolly: 16

Numero Superstar: 7

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 1 5 14 19 21 41 46 48 53 54 61 64 66 69 70 72 73 77 83 86

Numero oro: 69

Doppio oro: 69 48

SIMBOLOTTO

42 caffé – 36 nacchere – 18 cerino – 34 testa – 40 quadro

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.