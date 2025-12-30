Pronostico Tanzania-Tunisia: una vittoria per blindare il secondo posto

Tanzania-Tunisia è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca martedì alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Sabato scorso la Tunisia ha sfiorato quella che – per come si erano messe le cose – sarebbe stata un’impresa clamorosa nello scontro diretto per il primo posto nel gruppo C contro la Nigeria di Osimhen. Sotto di tre gol a metà ripresa, le Aquile di Cartagine sono riuscite a riaprire i giochi accorciando prima le distanze con Talbi e poi mettendo paura alle Super Eagles con il rigore trasformato da Abdi all’87’. L’orgoglio, insomma, non è mancato agli uomini guidati da Sami Trabelsi, capaci di evitare una brutta sconfitta contro una selezione più quotata. Un ko che, se troppo netto, avrebbe potuto incidere pure a livello psicologico.

Ora l’obiettivo della Tunisia è qualificarsi come seconda: missione ampiamente alla portata, dal momento che i nordafricani hanno 2 punti in più di Tanzania e Uganda, quest’ultima già battuta 3-1 all’esordio.

La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta non è in discussione. Difficile ipotizzare un passo falso tunisino contro le Taifa Stars, alle quali invece serve una vera e propria impresa per passare come seconda a scapito della Tunisia. La Tanzania, in ogni caso, finora ha ben poco da recriminarsi: nel primo match, anche se con un pizzico di fortuna, ha tenuto testa alla Nigeria, rimanendo in partita fino all’ultimo (2-1) contro una delle favorite per la vittoria finale; con l’Uganda invece è finita 1-1, ma il rammarico per aver incassato il gol del pari a dieci minuti dalla fine (1-1) è parecchio. Le Taifa Stars potrebbero volare agli ottavi anche con un pareggio, sebbene con 2 punti non sarà affatto semplice finire tra le quattro migliori terze (dipenderà anche da altri risultati).

Come vedere Tanzania-Tunisia in diretta tv e in streaming

Tanzania-Tunisia, in programma martedì alle 17:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

La vittoria della Tunisia è quotata a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno "2 H 1 Gol" è quotato invece a 2.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Tra le due selezioni c’è un divario importante ed è improbabile che non venga fuori o che non risulti decisivo nel corso dei 90 minuti. La Tunisia verosimilmente assalterà la porta tanzaniana dall’inizio alla fine e dovrebbe riuscire a vincere con almeno due reti di scarto blindando la qualificazione.

Le probabili formazioni di Tanzania-Tunisia

TANZANIA (4-5-1): Foba; Hussein, Hamad, Nwamnyeto, Mnoga; Msuva, Msanga, Salum, Miroshi, Allarakhia; John.

TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Sassi, Mejbri, Skhiri; Achouri, Mastouri, Tounekti.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2