“Chi se ne frega di De Rossi”: romanisti infastiditi da ciò che accade in diretta

Basta una frase su De Rossi per dividere i romanisti. La diretta di Calciosub diventa uno specchio fedele del tifo giallorosso.

Chi se ne frega di De Rossi. Detta così suona brutale, quasi irrispettosa. Eppure è bastata una frase del genere per accendere la miccia, nel prepartita di Roma-Genoa giocata ieri sera, durante la diretta sul nuovissimo canale Twitch di Calciosub. Una di quelle discussioni che partono per caso e finiscono per raccontare molto più di una partita.

Tutto nasce da un assunto apparentemente innocuo. Francesco Torre, commentando la vigilia dell’Olimpico, butta lì: “Il romanista oggi non perde mai”. Perché dall’altra parte c’è Daniele De Rossi, ex capitano, simbolo, romanista puro. Se vince la Roma, festa. Se vince il Genoa di De Rossi, magari dispiacere zero. O quasi.

Una frase che in diretta dura pochi secondi, ma basta a scatenare il caos. Perché il calcio, a Roma, non ama i compromessi emotivi.

A rincarare la dose ci pensa Enrico Camelio, che spinge il concetto ancora più in là: “È l’unico giorno in cui, se vince De Rossi, i romanisti non saranno dispiaciuti. E se perde la Roma, oggi sarei felice”. Una provocazione? Forse. Ma in diretta il confine tra provocazione e sentimento vero è sempre sottile.

La reazione non si fa attendere. Paolo Signorelli interviene secco, quasi infastidito: “Ma che stai dicendo? Un romanista che dice che se perde è contento si qualifica da solo. Voglio vedere se la gente che tifa Roma dice lo stesso”. Da lì, la chat esplode.

Romanisti con De Rossi? Certo, ma prima di tutto viene la Roma!

La discussione si allarga, coinvolge tutti. Francesca Teodori prova a mettere ordine, o quantomeno a spiegare una sfumatura emotiva: “Se perde la Roma rosico, è ovvio. Ma una parte di me non sarebbe scontenta per De Rossi. Romanisti come lui non ce ne sono”. Una posizione più sentimentale, che cerca di tenere insieme appartenenza e memoria in una partita che si preannunciava molto sentita e combattuta.

Ma è Angelo Papi a riportare tutti sulla linea dura. Poche parole, tono perentorio: “O vince la Roma o vince la Roma. Di De Rossi oggi non me ne frega nulla. Prima del fischio abbracci, poi deve vincere la Roma. Punto”. E aggiunge un dettaglio che pesa: col Genoa non si può sbagliare.

A quel punto il verdetto arriva dalla chat di Calciosub, che è poi lo specchio più sincero del sentimento popolare, mentre il sito ufficiale del canale è lo strumento per essere sempre aggiornati con tutti gli highlights della diretta. Camelio e Teodori restano isolati. Il messaggio è netto, quasi unanime: la Roma deve vincere, tutto il resto viene dopo. Anche De Rossi.

Una discussione che racconta molto più di una partita. Racconta il confine sottile tra amore e competitività, tra riconoscenza e tifo puro. Ed è proprio questo tipo di confronto, nato e cresciuto in diretta, che continua poi sul sito ufficiale di Calciosub, dove il dibattito non si spegne con il fischio d’inizio. Perché a Roma la memoria conta. Ma il risultato, alla fine, conta sempre di più.