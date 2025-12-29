Pronostico Tanzania-Tunisia: il terzo di fila dà la qualificazione

Tanzania-Tunisia è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Tre punti la Tunisia, ovviamente favorita per il passaggio del turno; un solo punto la Tanzania che, difficilmente, andrà oltre il martedì in questa Coppa d’Africa.

I tunisini partono con tutti i favori del pronostico e hanno intenzione di non rischiare più di tanto. Anche perché sono nettamente più forti di una formazione che solamente in rare eccezioni si è tolta delle soddisfazioni e che inoltre, non vince una partita ufficiale dallo scorso nove agosto. E, in mezzo, degli impegni ce ne sono stati. Niente da fare quindi per la Tanzania, ma si sapeva già che sarebbe andata a finire così: parliamo di una nazionale che poco ha a dire a questi livelli. La Tunisia invece ha delle ottime possibilità di arrivare in fondo – le qualità ci sono tutte – e inoltre contro questa nazionale negli unici due scontri diretti che ci sono stati sono arrivati un pareggio e una vittoria. Insomma, parliamo pure in questo caso di un risultato che ci pare scritto. Il terzo risultato utile di fila darà la qualificazione.

C’è anche un altro dato statistico che potrebbe essere ribaltato: in sette delle ultime nove partite giocate, i match della Tanzania hanno regalato meno di tre reti complessive. Che non sia arrivato il momento del ribaltone totale?

Come vedere Tanzania-Tunisia in diretta tv e streaming

La sfida Tanzania-Tunisia gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma martedì 30 dicembre alle ore 17. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Tunisia vincente e che, per evitare qualsiasi rischio, cercherà immediatamente di mettere le cose in chiaro, in discesa. Un match indirizzato sin da subito e che potrebbe anche regalare almeno tre reti totali.

Le probabili formazioni di Tanzania-Tunisia

TANZANIA (4-5-1): Foba; Mnoga, Mwamnyeto, Hamad, Hussein; Allarkhia, Miroshi, Salum, Msanga, Msuva; John.

TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Sassi, Mejbri, Skhiri; Achouri, Mastouri, Tounekti.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3