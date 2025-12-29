Pronostici League One 29 dicembre: una multipla a quota 13 nell’ultima del 2025

League One, tutti all’inseguimento del Cardiff: dopo la sofferta vittoria con l’Exeter nel Boxing Day i gallesi ospitano un altro avversario ostico come lo Stevenage.

Nessun inciampo, nel Boxing Day di Santo Stefano, per le prime tre della classe. La capolista Cardiff ha subito risollevato la testa nella sfida casalinga con l’Exeter – in Galles è bastato un gol di Robertson per piegare i Grecians – ma hanno vinto anche le inseguitrici: il Lincoln ha dato continuità alla vittoria nello scontro diretto con il Cardiff andando a vincere sul campo dello Stockport County mentre il Bradford ha difeso la terza piazza prevalendo su un Wigan che ha chiuso addirittura in nove uomini. In sostanza, in League One, la terza serie del sistema calcistico inglese, continua ad esserci grande equilibrio per quanto riguarda le prime posizioni.

Il Cardiff nell’ultimo turno del 2025 tenterà di incamerare altri tre punti davanti ai propri tifosi, con l’obiettivo di ampliare il divario nei confronti del Bradford terzo (attualmente a -4) o quantomeno mantenerlo invariato.

I Bluebirds, tuttavia, sono attesi da un impegno non agevole: nella città gallese arriva lo Stevenage quinto in classifica, reduce da tre risultati positivi e che proprio lo scorso 9 dicembre fece penare la capolista a campi invertiti. Nel match d’andata, infatti, il Cardiff la spuntò solo a 5 minuti dalla fine (0-1) sbloccando con il centravanti irlandese Robinson una sfida più equilibrata del previsto. Anche stavolta lo Stevenage potrebbe mettere in difficoltà gli uomini di Brian Barry-Murphy in una partita che, sulla falsariga di quella di tre settimane fa, non dovrebbe riservare più di due gol complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

Restando nelle zone alte della classifica, difficilmente sbaglierà il Bolton, la squadra che insieme al Cardiff vanta il miglior rendimento tra le mura amiche (zero sconfitte casalinghe per i Trotters). Vittoria alla portata per gli uomini di Steven Schumacher contro un Mansfield impelagato nella lotta per non retrocedere: la difesa degli Stags non dovrebbe vivere una serata spensierata contro la formazione che finora ha effettuato più tiri in porta di tutti, pur avendo qualche problema in fase realizzativa (-5.84 xG). Si può dare fiducia anche all’Huddersfield, che ha appena schiantato Rotherham e Port Vale segnando 8 gol complessivi: il Northampton ha poche chance di portare via punti dallo Smith’s Stadium, dovendo avere a che fare con l’attacco più prolifico della League One (40).

Trasferta ostica, infine, pure per il Lincoln: gli Imps sono di scena a Barnsley, contro una squadra che viene da due sconfitte ma che allo stesso tempo continua a trovare la via del gol con enorme facilità (31 reti nonostante 26,7 xG prodotti). La porta del Lincoln, come all’andata – lo scorso 9 dicembre ebbero la meglio 3-1 sui Tykes – non dovrebbe rimanere inviolata neppure in quest’occasione.

League One: possibili vincenti

Huddersfield (in Huddersfield-Northampton)

Bolton (in Bolton-Mansfield)

Plymouth o pareggio (in Plymouth-Wycombe)

Le partite da almeno due gol complessivi

Huddersfield-Northampton

Bolton-Mansfield

League One: la partita da almeno un gol per squadra

Barnsley-Lincoln

La partita da meno di tre gol complessivi

Cardiff-Stevenage

Comparazione quote

La vittoria dell’Huddersfield è quotata a 1.52 su Goldbdet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” in Barnsley-Lincoln è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

