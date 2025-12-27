Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 27 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 27 dicembre 2025
Tutto pronto per l’estrazione odierna del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Scopri con noi se sei tra i fortunati della giornata che vedranno realizzarsi tutti i loto sogni grazie ad una vincita fortunata. Ecco la carrellata completa:
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 45 24 37 73 76
Cagliari: 89 40 68 71 45
Firenze: 87 41 35 80 46
Genova: 30 53 62 78 73
Milano: 12 8 77 18 53
Napoli: 11 46 12 52 89
Palermo: 26 65 32 89 58
Roma: 78 8 59 57 64
Torino: 50 12 43 48 70
Venezia: 21 41 89 53 12
Nazionale: 36 52 71 78 28
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 74 84 20 41 8 19
Numero Jolly: 45
Numero Superstar: 74
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 8 11 12 21 24 26 30 35 37 40 41 45 46 50 53 65 68 78 87 89
Numero oro: 45
Doppio oro: 45 24
SIMBOLOTTO
10 – FAGIOLI
36 – NACCHERE
41 – BUFFONE
3 – GATTA
17 – SFORTUNA
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.