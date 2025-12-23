Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 23 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 23 dicembre 2025
Prima attesissima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Molte le persone che nelle ultime ore si sono recate in ricevitoria per tentare di centrare la combinazione vincente. Segui con noi in diretta le estrazioni dei numeri del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per sapere se sei tra i fortunati della giornata che potranno realizzare tutti i loro sogni.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 57 90 22 43 26
Cagliari: 62 22 2 11 18
Firenze: 18 56 1 68 9
Genova: 25 79 48 88 17
Milano: 49 10 56 83 1
Napoli: 9 63 67 7 50
Palermo: 10 82 42 78 9
Roma: 29 12 73 74 62
Torino: 32 9 43 6
Venezia: 45 63 67 58 56
Nazionale: 43 51 74 32 1
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 80 34 16 24 22 18
Numero Jolly: 62
Numero Superstar: 53
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto:
1 2 9 10 12 18 22 25 29 32 45 48 49 56 57 62 63 79 82 90
Numero oro: 57
Doppio oro: 57 90
SIMBOLOTTO
44 – PRIGIONE
20 – FESTA
27 – SCALA
40 – QUADRO
12 – SOLDATO
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.