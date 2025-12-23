Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 23 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 23 dicembre 2025

Prima attesissima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Molte le persone che nelle ultime ore si sono recate in ricevitoria per tentare di centrare la combinazione vincente. Segui con noi in diretta le estrazioni dei numeri del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per sapere se sei tra i fortunati della giornata che potranno realizzare tutti i loro sogni.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 57 90 22 43 26

Cagliari: 62 22 2 11 18

Firenze: 18 56 1 68 9

Genova: 25 79 48 88 17

Milano: 49 10 56 83 1

Napoli: 9 63 67 7 50

Palermo: 10 82 42 78 9

Roma: 29 12 73 74 62

Torino: 32 9 43 6

Venezia: 45 63 67 58 56

Nazionale: 43 51 74 32 1

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 80 34 16 24 22 18

Numero Jolly: 62

Numero Superstar: 53

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

1 2 9 10 12 18 22 25 29 32 45 48 49 56 57 62 63 79 82 90

Numero oro: 57

Doppio oro: 57 90

SIMBOLOTTO

44 – PRIGIONE

20 – FESTA

27 – SCALA

40 – QUADRO

12 – SOLDATO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.