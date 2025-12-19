Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 19 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 19 dicembre 2025
Prosegue senza sosta il sogno di chi oggi proverà a sfidare la dea bendata con una giocata che potrebbe cambiargli la vita e realizzare ogni suo sogno. Si gioca dunque anche oggi e, come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna su tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 31 29 78 66 61
Cagliari: 45 72 65 38 35
Firenze: 80 1 33 11 36
Genova: 15 81 2 47 83
Milano: 88 52 4 76 24
Napoli: 10 72 37 58 7
Palermo: 78 5 34 48 35
Roma: 23 22 42 75 2
Torino: 73 59 48 47 70
Venezia: 2 78 31 38 72
Nazionale: 4 28 85 60 57
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 88 61 80 75 16 52
Numero Jolly: 40
Numero Superstar: 49
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 1 2 5 10 15 22 23 29 31 33 45 52 59 65 72 73 78 80 81 88
Numero oro: 31
Doppio oro: 31 29
SIMBOLOTTO
30 – CACIO
10 – FAGIOLI
43 – FUNGHI
28 – OMBRELLO
21 – LUPO
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.