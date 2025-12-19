Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 19 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 19 dicembre 2025

Prosegue senza sosta il sogno di chi oggi proverà a sfidare la dea bendata con una giocata che potrebbe cambiargli la vita e realizzare ogni suo sogno. Si gioca dunque anche oggi e, come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna su tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 31 29 78 66 61

Cagliari: 45 72 65 38 35

Firenze: 80 1 33 11 36

Genova: 15 81 2 47 83

Milano: 88 52 4 76 24

Napoli: 10 72 37 58 7

Palermo: 78 5 34 48 35

Roma: 23 22 42 75 2

Torino: 73 59 48 47 70

Venezia: 2 78 31 38 72

Nazionale: 4 28 85 60 57

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 88 61 80 75 16 52

Numero Jolly: 40

Numero Superstar: 49

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 1 2 5 10 15 22 23 29 31 33 45 52 59 65 72 73 78 80 81 88

Numero oro: 31

Doppio oro: 31 29

SIMBOLOTTO

30 – CACIO

10 – FAGIOLI

43 – FUNGHI

28 – OMBRELLO

21 – LUPO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.