Lottomatica: arriva una nuova funzionalità. Ecco i dettagli della SuperCombo

Il mondo delle scommesse ci ha abituato, nell’era del web, a continue rivoluzioni, quella lanciata da Lottomatica con SuperCombo è qualcosa di interessante.

La “multipla in una singola gara” può di fatto essere considerata una nuova frontiera nel mondo delle scommesse, aprendo a qualcosa di estremamente differente da quanto visto fino a oggi.

Ormai da tempo, con l’esplosione del bet online, il mondo delle scommesse si è sganciato dalla semplice scelta del risultato cioè 1-X-2. Le opzioni ora sono infinte e ci portano dai marcatori ai parziali fino addirittura alle ammonizioni e ai calci d’angolo.

Una serie di possibilità che hanno portato allo studio delle combinazioni, aprendo a un nuovo modo di fare in questo contesto con il fine di smontare la partita in ogni minimo particolare e dettaglio. Il betting moderno diventa dunque una scommessa nella scommessa e Lottomatica si apre a una novità che presto potrebbe cambiare ulteriormente il concetto di gioco.

Andiamo dunque ad analizzare questa novità interessante per cercare di capire da vicino tutte le novità che possono riguardare questa esperienza di gioco.

SuperCombo di Lottomatica

SuperCombo di Lottomatica, come riporta Agipronews.it, è di fatto una schedina vera e propria che si riferisce a un solo evento sportivo. Per arrivare alla vincita però si devono avverare tutte le selezioni effettuate. Un nuovo modo di trovarsi all’interno della partita e smontarla in ogni minimo particolare.

Per qualsiasi match di Serie A l’utente si troverà a scommettere sul vincitore ma con varie possibilità che vanno dal numero di gol a statistiche del singolo calciatore o addirittura eventi come la consultazione del VAR o meno.

Di fatto cambia il modo di fare la schedina che non si muove sul weekend e sui vari eventi, ma che ragiona sul singolo stesso per arrivare al risultato finale. Nelle prossime settimane questa nuova possibilità arriverà nei punti scommessi con un rilascio definito graduale e che porterà a questa possibilità.

La cosa più interessante è legata anche al fatto di poter ottenere, con bassa esposizione economica e una piccola puntata, a vincite importanti e a possibili bonus multipla che si sviluppano. Di fatto una mini-rivoluzione che apre a una situazione differente rispetto al passato e porta a un’innovazione interessante per quanto riguarda il gioco online.

Come cambia il mondo del gioco?

Questa piccola rivoluzione porta a vivere il gioco in maniera differente, le scommesse si articolano verso un futuro rivoluzionato e vesti totalmente diverse. Se prima il gioco con la schedina si muoveva attorno a delle novità fino alla fine del weekend (a proposito ecco i pronostici di questo) ora invece si muove di partita in partita.

Avrete la possibilità di andare a giocare su una serie di esperienze interne alla stessa partita, per cercare di capirle tutte nel dettaglio. Un risultato finale che potrà permettervi di arrivare a grosse vincite anche attraverso puntate minime, sfruttando bonus importanti.

Una novità che siamo certi diventerà una prassi e darà alla competenza calcistica una possibilità in più verso il futuro.