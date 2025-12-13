Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 13 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 13 dicembre 2025
Ultima chance settimanale per mettere a segno il colpo che può cambiare la vita grazie ad una combinazione di numeri fortunata. Ancora poche ore quindi per recarsi in ricevitoria e sfidare la sorte. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 61 81 73 68 78
Cagliari: 76 59 33 78 23
Firenze: 10 37 58 30 71
Genova: 17 45 37 36 72
Milano: 10 71 70 46 87
Napoli: 21 11 51 68 1
Palermo: 84 72 26 17 79
Roma: 39 63 46 67 50
Torino: 35 86 79 68 85
Venezia: 67 68 22 77 76
Nazionale: 46 12 72 65 70
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 36 64 2 7 58 5
Numero Jolly: 14
Numero Superstar: 62
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 10 11 17 21 35 37 39 45 59 61 63 67 68 71 72 73 76 81 84 86
Numero oro: 61
Doppio oro: 61 81
SIMBOLOTTO Mano (5), Rana (13), Quadro (40), Uccello (35), Fagioli (10)
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.