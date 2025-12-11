Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 11 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 11 dicembre 2025

Attesa alle stelle per la prossima estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.

Estrazione Lotto e Superenalotto, 11 dicembre 2025

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 6 – 44 – 42 – 37 – 14

Cagliari: 86 – 18 – 11 – 39 – 61

Firenze: 45 – 2 – 23 – 17 – 68

Genova:  81 – 24 – 16 – 23 – 55

Milano: 22 – 77 – 56 – 40 – 71

Napoli: 11 -76 – 86 – 55 – 90

Palermo: 89 – 56 – 20 – 68 – 38

Roma: 39 – 17 – 70 – 19 – 41

Torino: 41 – 54 – 74 – 26 – 9

Venezia: 36 -7 – 82 – 39 – 81

Nazionale: 61 – 14 – 50 – 12 – 8

 

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 14 86 72 81 85 44

Numero Jolly: 80

Numero Superstar: 47

 

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 2 – 6 – 7 – 11 – 17 – 18 – 24 – 32 – 36 – 39 – 41 – 45 – 54 – 56 – 76 – 77 – 81 – 84 – 86 – 89

Numero oro: 6

Doppio oro: 6 84

SIMBOLOTTO

12 – Soldato

10 – Fagioli

18 – Cerino

16 – Naso

20 – Festa

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

