Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 11 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 11 dicembre 2025
Attesa alle stelle per la prossima estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 6 – 44 – 42 – 37 – 14
Cagliari: 86 – 18 – 11 – 39 – 61
Firenze: 45 – 2 – 23 – 17 – 68
Genova: 81 – 24 – 16 – 23 – 55
Milano: 22 – 77 – 56 – 40 – 71
Napoli: 11 -76 – 86 – 55 – 90
Palermo: 89 – 56 – 20 – 68 – 38
Roma: 39 – 17 – 70 – 19 – 41
Torino: 41 – 54 – 74 – 26 – 9
Venezia: 36 -7 – 82 – 39 – 81
Nazionale: 61 – 14 – 50 – 12 – 8
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 14 86 72 81 85 44
Numero Jolly: 80
Numero Superstar: 47
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 2 – 6 – 7 – 11 – 17 – 18 – 24 – 32 – 36 – 39 – 41 – 45 – 54 – 56 – 76 – 77 – 81 – 84 – 86 – 89
Numero oro: 6
Doppio oro: 6 84
SIMBOLOTTO
12 – Soldato
10 – Fagioli
18 – Cerino
16 – Naso
20 – Festa
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.