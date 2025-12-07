Pronostici Napoli-Juventus: la doppia ammoniti

Napoli-Juventus, i pronostici del match: due doppie sui possibili ammoniti prendono quota, ecco tutte le cifre

Teatro di sfide molto spesso vibranti anche e soprattutto da un punto di vista agonistico, Napoli-Juve dovrebbe rappresentare un ottimo crocevia per quanto riguarda il discorso ammoniti.

Ad arbitrare il match sarà infatti Federico La Penna la cui media di 4,66 ammonizioni a match permette di pronosticare due possibili doppie dalle quali scegliere. Del resto non sono pochi i mismatch in termini di velocità e fisicità che potrebbero esaltare i funamboli di Conte e Spalletti.

Vista la clamorosa condizione fisica di Neres e l’arretramento di Koopmeiners sulla linea dei centrali, l’olandese è uno dei candidati principali a finire sul taccuino del direttore di gara. I quattro gialli finora rimediati, frutto anche di 15 tackles non sempre ben dosati, rappresentano un’ottima base dalla quale partire.

Napoli-Juventus, quattro possibili ammoniti da cui scegliere: il rischio è concreto

Se a ciò si aggiunge la capacità frenetica di Neres di garantire la superiorità numerica con i suoi spunti, il quadro sembra comporsi in modo inesorabile. Con il peso dell’attacco sulle sue spalle, Kenan Yildiz sarà chiamato ad un’altra prestazione da numero 10.

A provare a contenerlo sarà Beukema che dovrà essere molto bravo a scivolare con il timing giusto evitando gli inserimenti dei centrocampisti di Spalletti. L’ex Bologna sarà dunque chiamato ad una serie di letture non proprio banali: che con il passare dei minuti possa vedersi costretto a spendere almeno un giallo non sembra essere uno scenario inverosimile.

In alternativa, altri due nomi piuttosto credibili (sempre in ottica ammoniti) sono quelli di Manuel Locatelli – tre ammonizioni nei 940 minuti finora messi a referto – e Giovanni Di Lorenzo, non sempre puntuale e preciso quando puntato con una certa regolarità.

Beukema e Koopmeiners ammoniti plus sono a quota 21,62 su Goldbet.

Di Lorenzo e Locatelli ammoniti plus si trovano invece a quota 14,32 su Goldbet.