Banana Rush, il viaggio di Play’n GO ora è nella giungla

Banana Rush è la nuova proposta di Play’n GO che catapulta i giocatori nel cuore della giungla per un’esperienza dinamica e piena di ritmo.

Play’n GO si eleva all’interno di un discorso più stratificato che regala anche degli sviluppi dal punto di vista narrativo. Si punta molto forte sia sulle immagini che sul sonoro in uno studio che renda tutto equilibrato per fornire un’esperienza completa a chi si approccia allo schermo.

Al centro c’è un gorilla energico, deciso a raggiungere il suo obiettivo mentre guida la sua squadra attraverso la foresta pluviale. I rulli, incorniciati da canne di bambù, mostrano tutta la sua curiosa compagnia: una scimmia vivace, un pappagallo blu dall’aria saggia, un coccodrillo dai denti affilati e un ippopotamo sempre immerso nei suoi sogni.

Al centro di questo contesto troviamo cesti pieni di frutta che sono sparsi tra le fronde degli alberi e che diventano a loro volta protagonisti in uno scambio di colori che li eleva in un gioco sfrenato e con dei ritmi che ci tengono sempre pronti a muoverci di fronte allo schermo.

Banana Rush e lo stile cartoon

Come riporta agipronews.it, lo stile cartoon di Banana Rush è ciò che colpisce di più, riesce a illuminare e dare all’utente quel colpo di scena che non si aspetta regalando anche intrattenimento. L’obiettivo è andare a impilare snack dorati uno sopra l’altro con personaggi pronti a rendere l’ambiente più tranquillo e facile da gestire. E no non vi stiamo parlando di trucchetti come di quello dello smartphone.

Il tutto è studiato per regalarci una struttura chiara e intuitiva, che accompagni l’utente a un qualcosa di semplice e facile da gestire. Una video slot 5×3 con 10 linee di pagamento fisse che scorrono da sinistra verso destra e che è semplice da capire e perfetto per chi vuole confrontarsi con un modo di fare diverso dal solito. Si evitano dunque scenari complicati che possono mandare in confusione che si approccia anche la prima volta.

Si tratta di un gioco perfetto soprattutto per chi preferisce un’azione guidata da tema e personaggi piuttosto che da concatenazioni spesso complesse e difficili da comprendere e giocare.

Come funziona il gioco?

Protagoniste del gioco Banana Rush sono le azioni di causa-effetto che vedono protagonista il gorilla pronto a lanciarsi per raccogliere banane nella giungla. Più frutta si riesce a raccogliere più tutto diventa comico con un ritmo incredibile.

Si anima in pieno stile commedia come abbiamo visto spesso, ma con un tocco in più, con la capacità di regalarci sorpresa e colpi di scena. Lo capiamo dalle parole di Magnus Wallentin, Games Ambassador di Play’n GO, che specifica: “Banana Rush è la nostra lettera d’amore al divertimento guidato dai personaggi, una comicità grottesca nella giungla che fa sentire bene, dove un gorilla affamato di banane ruba la scena mentre tutta la squadra lo incita”.

Un gioco che attira l’attenzione per la sua personalità e per i colori che non possiamo che seguire con attenzione.