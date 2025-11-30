Pronostico Crystal Palace-Manchester United: l’ultimo colpaccio risale a cinque anni fa

Crystal Palace-Manchester United è una partita valida per la tredicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 13:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Lunedì scorso, nel posticipo con l’Everton, al Manchester United non sono bastati il 70% di possesso, 25 tiri totali, 1.71 di xG attesi e soprattutto la superiorità numerica addirittura dal 13′ del primo tempo. Un match, quello con i Toffees, che si era apparentemente messo in discesa per via dell’espulsione di Gueye dopo il primo quarto d’ora, si è invece trasformato in una sorta di tiro al bersaglio, con i Red Devils che però sparavano a salve.

Finiti clamorosamente sotto alla mezz’ora, non sono più riusciti a riacciuffare il club di Liverpool, che ha portato via da Old Trafford tre punti davvero insperati, visto l’andazzo. Si è interrotta, dunque, la serie positiva della squadra di Ruben Amorim, arrivata alla sfida con l’Everton in fiducia grazie ai cinque risultati utili consecutivi (3 vittorie e 2 pareggi), una rarità negli ultimi tempi da queste parti. Il tecnico portoghese è apparso nuovamente rabbuiato davanti alle telecamere, ammettendo di essere molto preoccupato per la prestazione offerta dai suoi, inevitabilmente un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Il Manchester United ha perso una grossa occasione anche per quanto riguarda la classifica: con una vittoria avrebbe potuto raggiungere l’Aston Villa quarto a quota 21 ed assestarsi in zona Champions League. Nulla di tutto ciò.

Conference amara per le Eagles

In questo weekend i Red Devils torneranno a giocare in trasferta, contro una squadra, il Crystal Palace, che in Premier League non battono da quasi tre anni (febbraio 2023) e in uno stadio che non espugnano dal 2020, in piena epoca Covid.

Anche le Eagles hanno appena visto interrompersi una striscia di risultati positivi, cinque di fila tra coppe e campionato. In settimana gli uomini di Oliver Glasner si sono fatti rimontare dallo Strasburgo (2-1), incassando la seconda sconfitta nella League Phase di Conference League. Sconfitta che però non sorprende più di tanto, dal momento che il Palace non è abituato al doppio impegno e qualche passo falso rientra nell’ordine delle cose.

Meglio rituffarsi nel campionato, dove le Eagles occupano il quarto posto in classifica e sono una delle 5 squadre ancora imbattute in match casalinghi. Nella sfida con lo United Glasner difficilmente potrà contare su Hughes, che si è fatto male in coppa. Dall’altro lato, Amorim incrocia le dita per quanto riguarda l’attaccante Cunha, che dovrebbe stringere i denti dopo la botta ricevuta in allenamento.

Come vedere Crystal Palace-Manchester United in diretta tv e in streaming

Crystal Palace-Manchester United è in programma domenica alle 13:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Crystal Palace a Selhurst Park è particolarmente efficace e secondo noi riuscirà ad evitare la sconfitta con il Manchester United, la cui sconfitta casalinga con l’Everton potrebbe averne minato nuovamente le certezze. Da valutare la doppia chance interna in una gara da almeno una rete per parte.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Manchester United

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Guéhi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Yeremi Pino.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Yoro, de Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Cunha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1