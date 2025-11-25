Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 25 novembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 25 novembre 2025
Grande attesa per la prima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ancora poche ore per recarsi in ricevitoria e provare a cogliere il bersaglio grosso con una combinazione di numeri da sogno. Come accade ormai da anni, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari:
Cagliari:
Firenze:
Genova:
Milano:
Napoli:
Palermo:
Roma:
Torino:
Venezia:
Nazionale:
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente:
Numero Jolly:
Numero Superstar:
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto:
Numero oro:
Doppio oro:
SIMBOLOTTO
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.