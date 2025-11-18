Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 18 novembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 18 novembre 2025
La prima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è ormai alle porte. Prosegue quindi senza sosta la caccia al grande colpo che potrebbe cambiare la vita di quanti hanno provato a ritagliarsi un po’ di tempo per sfidare la dea bendata. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 7 35 82 62 16
Cagliari: 60 42 25 31 51
Firenze: 48 36 3 35 25
Genova: 17 57 9 66 85
Milano: 69 78 37 85 16
Napoli: 8 27 17 26 68
Palermo: 24 77 19 79
Roma: 45 14 27 21 7
Torino: 27 51 35 76 63
Venezia: 52 5 46 10 53
Nazionale: 23 69 1 2 38
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 89 83 85 40 18 54
Numero Jolly: 4
Numero Superstar: 57
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 5, 7, 8, 14, 17, 24, 27, 35, 36, 42, 45, 48, 51, 52, 57, 60, 69, 77, 78, 82
Numero oro: 7
Doppio oro: 35
SIMBOLOTTO
24 – PIZZA
44 – PRIGIONE
23 – AMO
21 – LUPO
2 – MELA
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.