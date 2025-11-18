Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 18 novembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 18 novembre 2025

La prima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è ormai alle porte. Prosegue quindi senza sosta la caccia al grande colpo che potrebbe cambiare la vita di quanti hanno provato a ritagliarsi un po’ di tempo per sfidare la dea bendata. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 7 35 82 62 16

Cagliari: 60 42 25 31 51

Firenze: 48 36 3 35 25

Genova: 17 57 9 66 85

Milano: 69 78 37 85 16

Napoli: 8 27 17 26 68

Palermo: 24 77 19 79

Roma: 45 14 27 21 7

Torino: 27 51 35 76 63

Venezia: 52 5 46 10 53

Nazionale: 23 69 1 2 38

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 89 83 85 40 18 54

Numero Jolly: 4

Numero Superstar: 57

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 5, 7, 8, 14, 17, 24, 27, 35, 36, 42, 45, 48, 51, 52, 57, 60, 69, 77, 78, 82

Numero oro: 7

Doppio oro: 35

SIMBOLOTTO

24 – PIZZA

44 – PRIGIONE

23 – AMO

21 – LUPO

2 – MELA

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.