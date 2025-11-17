Pronostico Scozia-Danimarca: l’esperienza fattore determinante

Scozia-Danimarca è una partita valida l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Un solo fattore si potrebbe rivelare determinante in questo match: l’esperienza. La Danimarca è prima nel girone ma a 90minuti dal termine ha un solo punto di vantaggio su una Scozia sicura almeno dei playoff. Una situazione incredibile che si è verificata dopo l’ultimo turno.

Perché la Danimarca non solo non ha sfruttato la sconfitta scozzese in Grecia pareggiando in casa contro la Bielorussia e adesso rischia grosso. Sì, perché se fosse arrivata una vittoria, i danesi martedì sera si sarebbero anche potuti prendere il lusso di perdere e andare lo stesso al Mondiale per via di una migliore differenza reti. E invece si ritrovano ad andare a giocare su un campo complicato, con un pubblico tutto contro, e con la sensazione che possa succedere di tutto da un momento all’altro.

L’unico fattore, come detto prima, è il fatto che la Danimarca sa come si giocano questo tipo di partite e, rispetto alla Scozia, ha dei giocatori che nei propri club sentono la pressione addosso. Ma è evidente che la Scozia ci proverà, ha il dovere di farlo per alimentare quello che sarebbe un sogno clamoroso. Certo, adesso qualcuno si starà anche mangiando le mani perché una vittoria in Grecia (contro una squadra che ormai era eliminata) avrebbe potuto ribaltare del tutto la classifica. Ma è acqua passata, adesso ci sono 90′ da giocare per fare la storia.

Come vedere Scozia-Danimarca in diretta tv e in streaming

La sfida Scozia-Danimarca è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Come spiegato prima il fattore che potrebbe essere decisivo è l’esperienza. La Danimarca non si farà intimorire dal pubblico di casa e dovrebbe riuscire a strappare un pareggio e andare direttamente ai Mondiali. Alla Scozia non mancheranno di certo gli applausi.

Le probabili formazioni di Scozia-Danimarca

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon; Hickey, Souttar, Hanley, Robertson; Ferguson, McGinn; Christie, McTominay, Doak; Adams.

DANIMARCA (4-4-1-1): Schmeichel; Kristensen, Christensen, Vestergaard, Dorgu; Isaksen, Hojbjerg, Norgaard, Damsgaard; Eriksen; Wind.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1