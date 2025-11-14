Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 14 novembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 14 novembre 2025

Ufficializzati i numeri delle varie estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In tanti nelle ultime ore hanno provato a ritagliarsi un po’ di tempo per sfidare la dea bendata con le loro giocate. Scopriamo insieme i numeri estratti oggi sulle varie ruote che hanno permesso ai fortunati di gridare “Cassa!”, realizzando così tutti i loro sogni. Ecco la carrellata completa:

I NUMERI DEL LOTTO

Bari 9 52 43 68 73

Cagliari 16 44 1 57 28

Firenze 41 61 73 30 22

Genova 46 56 68 29 74

Milano 56 43 66 71 65

Napoli 36 81 52 24 47

Palermo 67 72 49 35 84

Roma 84 48 83 71 7

Torino 53 45 10 87 5

Venezia 46 48 13 49 25

Nazionale 16 54 86 83 84

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 38 26 43 46 73 72

Numero Jolly: 45

Numero Superstar: 45

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 1 9 16 36 41 43 44 45 46 48 52 53 56 61 67 68 72 73 81 84

Numero oro: 9

Doppio oro: 9 52

SIMBOLOTTO

8 – BRAGHE

17 – SFORTUNA

45 – RONDINE

1 – ITALIA

38 – PIGNA

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.