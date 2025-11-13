Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 13 novembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 13 novembre 2025

Nuova chance per mettere a segno il colpo che può cambiare la vita e realizzare tutti i sogni dei più fortunati. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.

Estrazione Lotto e Superenalotto, 13 novembre 2025

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 32 65 71 85 34

Cagliari: 57 35 60 27 59

Firenze: 25 69 54 55 3

Genova: 2 18 53 83 79

Milano: 19 2 60 13 83

Napoli: 87 35 78 4 69

Palermo: 46 40 55 25 71

Roma: 14 23 28 62 1

Torino: 78 8 4 3 63

Venezia: 41 17 16 49 42

Nazionale: 83 8 3 67 86

 

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 7 73 90 54 9 17

Numero Jolly: 89

Numero Superstar: 3

 

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 2 8 14 17 18 19 23 25 32 35 40 41 46 57 60 65 69 71 78 87

Numero oro: 32

Doppio oro: 32 65

SIMBOLOTTO

20 – FESTA

44 – PRIGIONE

35 – UCCELLO

10 – FAGIOLI

23 – AMO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

