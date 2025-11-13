Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 13 novembre 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 13 novembre 2025
Nuova chance per mettere a segno il colpo che può cambiare la vita e realizzare tutti i sogni dei più fortunati. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, fornendovi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 32 65 71 85 34
Cagliari: 57 35 60 27 59
Firenze: 25 69 54 55 3
Genova: 2 18 53 83 79
Milano: 19 2 60 13 83
Napoli: 87 35 78 4 69
Palermo: 46 40 55 25 71
Roma: 14 23 28 62 1
Torino: 78 8 4 3 63
Venezia: 41 17 16 49 42
Nazionale: 83 8 3 67 86
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 7 73 90 54 9 17
Numero Jolly: 89
Numero Superstar: 3
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 2 8 14 17 18 19 23 25 32 35 40 41 46 57 60 65 69 71 78 87
Numero oro: 32
Doppio oro: 32 65
SIMBOLOTTO
20 – FESTA
44 – PRIGIONE
35 – UCCELLO
10 – FAGIOLI
23 – AMO
