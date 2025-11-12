Pronostico Lussemburgo-Germania: il pallottoliere è pronto

Lussemburgo-Germania è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

A due giornate dal termine dalle qualificazioni ai prossimi Mondiali, la Germania è prima in classifica ma solamente per la differenza reti migliore rispetto alla Slovacchia. E questo non può che dire una cosa, la truppa di Nagelsmann non si può permettere nessun passo falso contro il Lussemburgo.

Non che ci sarebbero stati dubbi anche se la situazione di classifica non fosse questa, ma questa cosa, ovviamente, ci permette di dire che i tedeschi si prenderanno una semplice vittoria che potrebbe anche mettere in cassaforte la qualificazione. Ma solo per via della differenza reti e l’aritmetica, comunque, non arriverà in nessun caso.

Ci sono poche cose da dire su questa partita. Alcune, però, devono essere sottolineate. Il Lussemburgo ha fatto un solo gol in quattro partite di qualificazione quindi non pensa minimamente di impensierire la difesa tedesca. Mentre, l’attacco della squadra di Nagelsamm non solo si vorrà divertire ma, soprattutto, vorrà segnare per allungare ancora il divario con la Slovacchia. Insomma, una gara davvero a senso unico con nulle possibilità che possa finire in maniera diversa.

Come vedere Lussemburgo-Germania in diretta tv e in streaming

La sfida Lussemburgo-Germania è in programma venerdì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Germania vincente in trasferta in un match che, come detto, vedrà solamente la formazione ospite andare a segno. E la quota del NO GOL non è proprio male, anzi è sicuramente da prendere.

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Germania

LUSSEMBRGO (4-4-2): Moris; Jans, Korac, Mahutomivc, Bonhert; Sinani, Martins, Barreiro, Dardari; Olesen, Muratovic.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Wirtz, Gnabry, Adeyemi; Woltemade.

POSSIBILE RISULTATO: 0-5